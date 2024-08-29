波克夏市值 站上1兆美元
「股神」巴菲特的波克夏公司28日早盤上漲0.8%，市值首次突破1兆美元，成為美國第八家、全球第九家市值跨越1兆美元門檻的企業。
在波克夏之前站上1兆美元市值的美國企業，正是所謂的美股科技七雄，若以全球而言，還包括沙烏地阿拉伯國家石油公司。
巴隆說，波克夏股價表現傑出可歸功於他所投資的類股都是表現很好的產業，例如能源股，它持有西方石油大量股權。金融服務業，波克夏投資安達保險集團美國運通、VISA等。最近波克夏削減了蘋果公司、美銀的持股部位。
波克夏在27日晚間提交的申報文件披露，23、26及27日又再出售9.82億美元的美銀股票。該公司7月中旬以來通過一系列出售交易，共減碼對這家美國第二大銀行的持股近13%，總計套現54億美元。
巴菲特對減碼美銀持股的原因一直保持沉默，但波克夏仍是美銀最大股東，以27日收盤價計算，持有的9.038億股，共價值359億美元。
WSJ分析指出，儘管波克夏持續減持美銀，歷史經驗也顯示跟著巴菲特投資很難犯錯，但波克夏減持的動機不明。
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