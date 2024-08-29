樂高拚「綠色製造」 成本大增
在營收和獲利能力大增的資助下，全球最大玩具商樂高公司（Lego）正在額外斥資可能多達60%的成本，生產大多以再生或回收材料製成的塑膠樹脂，努力成為一家零化石燃料的公司。
樂高28日表示，今年上半年營收年增13%至310億丹麥克朗（46.5億美元），營業利益年增26%至81億克朗，雙雙創下紀錄新高，並比2020年同期成長一倍。
該公司將上半年成長歸功於和電玩遊戲要塞英雄（Fortnite）及運動品牌Nike的合作，以及以太空為主題的新產品線。
該公司也正在以2032年前把所有產品材料換成再生和回收材料為目標。樂高執行長克里斯丹森表示，在該公司上半年使用的所有塑膠樹脂中，有30%是來自所謂的「物料平衡材料」，也就是當中混合了化石燃料材料和再生或回收材料，像是用過的食用油。
克里斯丹森說：「這在材料成本上貴了40~60%，但我們不想將這轉嫁給消費者，而是以我們的營業利益支應。」
他表示，樂高正嘗試透過大量購買以物料平衡材料製成的樹脂，刺激塑膠製造商對提高供應環保原料的需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言