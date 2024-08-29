樂高拚「綠色製造」 成本大增

在營收和獲利能力大增的資助下，全球最大玩具商樂高公司（Lego）正在額外斥資可能多達60%的成本，生產大多以再生或回收材料製成的塑膠樹脂，努力成為一家零化石燃料的公司。

樂高28日表示，今年上半年營收年增13%至310億丹麥克朗（46.5億美元），營業利益年增26%至81億克朗，雙雙創下紀錄新高，並比2020年同期成長一倍。

該公司將上半年成長歸功於和電玩遊戲要塞英雄（Fortnite）及運動品牌Nike的合作，以及以太空為主題的新產品線。

該公司也正在以2032年前把所有產品材料換成再生和回收材料為目標。樂高執行長克里斯丹森表示，在該公司上半年使用的所有塑膠樹脂中，有30%是來自所謂的「物料平衡材料」，也就是當中混合了化石燃料材料和再生或回收材料，像是用過的食用油。

克里斯丹森說：「這在材料成本上貴了40~60%，但我們不想將這轉嫁給消費者，而是以我們的營業利益支應。」

他表示，樂高正嘗試透過大量購買以物料平衡材料製成的樹脂，刺激塑膠製造商對提高供應環保原料的需求。