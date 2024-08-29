美超微遭空襲 股價兩天跌27%

美超微股價28日連續第二天重挫，早盤暴跌25%，繼知名做空機構興登堡研究27日以「會計操作存在危險訊號」為由放空後，美超微28日又宣布延後提交2024年報，加深市場疑慮。

美超微表示，將延後2024年度（止於6月30日）的10-K文件（年報），但強調不會有更動，只是管理層需要更多時間來完成對內控設計和運行有效性的評估。該公司股價28日早盤應聲重挫25%，前一天盤中最深大跌8.7%，儘管收盤跌幅收斂。股價兩天跌27% 。

興登堡27日說，正在放空美超微，理由是「會計操作存在危險訊號」，興登堡在報告中表示，對美超微的調查揭露「明顯的會計危險訊號、證據顯示該公司有未公布的關聯方交易，制裁與出口管制失誤，以及客戶問題」。美超微的可轉債也受此消息拖累。

彭博分析師表示，興登堡的報告可能會引發擴大檢視美超微的會計做法與客戶交易，而且雖然興登堡抱持的疑慮並非新鮮事，但「可能會讓外界加強聚焦客戶關係，尤其是因為美國高度檢視AI系統賣給受制裁企業與國家」。

美超微曾因未如期提交財報，2018年遭那斯達克交易所下市，2020年恢復上市後，美超微透過修正財報和支付罰款的方式，與美國證管會（SEC）和解其2014~2017年度會計揭露遭調查一案，當時還承諾不會再發生這類違規。

美超微銷售高效能伺服器給資料中心，隨著AI市場成長，近幾季的需求大爆發，使得美超微今年初一躍成為當紅炸子雞的AI股，股價在3月衝上每股1,229美元，但此後迄今已回檔55%，尤其是8月以來下跌了22%，朝2018年10月以來最差單月表現邁進，部分原因是近期利潤率下滑。不過，今年來漲幅仍超過90%。

美超微股價從2019年來每年上漲至少30%，累計到2023年大漲近250%。股價飆漲讓美超微市值高於320億美元。今年稍早，這檔股票成為羅素2000指數中自1999年以來權重最大的個股，並且在今年3月被納入標普500指數。

美超微截至6月底的年度營收躍增逾一倍至149億美元，管理層表示，本年度營收將達到約280億美元。

不過，市場還是擔心美超微、戴爾和惠普這類公司所銷售的AI優化伺服器的獲利能力。由於這類伺服器需要輝達（Nvidia）等業者生產的昂貴晶片，因此這類伺服器產品的利潤率通常低於其他產品。

興登堡近期也狙擊了Axos Financial，理由是該公司曝險於有問題的商用不動產貸款，使這家客戶包括前總統川普旗下紐約旗艦大樓的貸款公司大跌。