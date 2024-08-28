讓對手垂涎、客戶流淚！且看NVIDIA能否憑2優勢化解3隱憂

人工智慧（AI）超級明星輝達（Nvidia）將於美股28日盤後公布第2季財報，全球屏息以待。輝達這次是會再度超越市場的超高期待？還是終於令投資人失望，致使股價今後從絢爛回歸平淡？投資人在答案揭曉前忐忑不安。分析師認為，輝達至少有三大隱憂，但也牢牢掌握兩大優勢，不僅在AI市場的支配地位尚無人匹敵，科技大客戶的訂單也可望源源不絕。

輝達財報為何如此重要？

輝達目前市值3.11兆美元，在美股標普500指數的權重僅次於蘋果公司，再加上今年和去年美股漲勢主要靠大型科技股驅動，假如輝達上季財報或公司主管的發言令人失望、觸動賣壓急湧，不僅輝達股價將重摔，還會拖累其他科技股及美股大盤重挫。

輝達的晶片被視為AI的「黃金標準」，財報和財測優不優對美股大盤至關重要，畢竟該股年初迄今漲幅逾150%，而同時期標普500指數漲幅18%中，約四分之一是輝達的貢獻。

Interactive Brokers首席策略師索斯尼克指出，輝達對標普500整體獲利貢獻甚鉅，堪稱「一肩扛起市場的亞特拉斯（Atlas，希臘神話裡的擎天神）」。

近年來輝達財報幾乎無懈可擊，每每令市場驚艷並引爆新一波股價漲勢，AI概念股連帶受惠。

總有一天，輝達攤開的財務季報終將令人失望，那是無可避免的事。瑞穗證券分析師柯萊恩表示，一旦那情況終於發生，「所有半導體股都會下挫」。但據他估計，那種情況最快也要到2025年中，才會發生。

三重顧慮令投資人緊張

就眼前而論，投資人的顧慮之一，是擔心輝達一連串大幅超越市場預期的財報和財測可能在這次中斷，儘管分析師大多仍看好。

輝達在前次盈餘法說會上預估，上季（本年度第2季）營收可達280億美元，利潤率約75%。若能達成這個營收目標，那意味輝達營收與一年前同季的135億美元相比將增加一倍多，並再次刷新季營收紀錄。

但那也表示季比營收成長（按輝達預測為20億美元）過去四季來一直遞減，從先前的成長60億美元、50億美元，40億美元逐季下滑。

第二個隱憂是，有關輝達最先進Blackwell AI晶片架構可能延遲出貨的市場傳聞與臆測甚囂塵上。若此傳言被證實，恐將令投資人和科技業失望。

第三個顧慮是市場競爭加劇。輝達之所以日進斗金，要拜該公司晶片稱霸AI訓練與推論領域。但競爭對手正急起直追，超微（AMD）尤其是頭號挑戰者，Instinct品牌與MI300X晶片預估營收迅速從15億美元上調至45億美元。超微最近也宣布併購設計、建置雲端基礎設施系統的ZT Systems，有助於加快超微新AI晶片上市的腳步，並提供從運算IP、連網、冷卻到電力的全套設計方案。

領先地位穩固吸引大單不斷湧入

儘管競爭對手紛紛躍入AI晶片領域，想跟輝達爭食市場大餅，但科技巨擘砸巨資採購新硬體，最大受益者將是輝達。

最近一項報告提出的數據可能讓輝達競爭者看得「流口水」（因為羨慕不已），同時讓輝達大客戶「流眼淚」（因為所費不貲）。據估計，未來十年，大型雲端服務供應商都準備斥資數百億、甚至數千億美元，打造迎向AI未來的資料中心，其中一大部分可望流向輝達。該報告估計，微軟和Meta多達40%的支出流向輝達，而特斯拉、Google和亞馬遜約10%至30%的支出將落入輝達口袋。

這是因為輝達憑技術領先的產品與設計，奠定現代AI運算最佳選擇，因而理所當然成為科技大廠AI軍備競賽中的首選供應商，市場領導地位難以挑戰。除了AI晶片外，輝達也在軟體基礎架構投注巨資。兩相結合，讓開發者和雲端服務業者能輕易將輝達的硬體整合到各自的工作流程。即使別家公司能在硬體效能或效率方面迎頭趕上，也難以突破輝達固若金湯的「軟體護城河」，那才最教競爭對手望而興嘆。

目前FOMO壓倒看跌氣氛

路透引用分析公司ORATS的數據報導，選擇權價格顯示，交易員預估輝達股價29日（財報公布後次日）可能漲或跌9.8%，大於過去三年輝達發布財報後該股平均8.1%的變動幅度。

選擇權價格也顯示，交易員「害怕錯過」（FOMO）輝達新一波漲勢的顧慮，壓倒對輝達股價大跌的恐懼。

根據Susquehanna Financial對選擇權數據的分析，交易員估計輝達股價周五前大漲逾20%的機率約7%，對輝達股價可能暴跌逾20%的機率僅估為4%。

索斯尼克說：「（財報出爐前）投資人通常想做避險...就輝達的例子來看，買的多半是FOMO保險。他們不想錯過一波漲勢。」