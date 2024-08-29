巴拿馬運河放寬航行限制

鑒於航道水位在嚴重乾旱後逐漸恢復正常，巴拿馬運河當局已開始放行更多船隻，恢復到與往常水準差不多的每日36艘，可望紓解全球航運瓶頸。

巴拿馬運河管理局局長韋斯奎茲27日舉行記者會表示，最近降雨讓運河系統中的人工湖水位上升，運河的吃水深度已提高至最大50呎。他也說，預計降雨將持續到11月，進一步提升水位。他說，將允許每天36艘船隻通行。在乾旱最嚴重時，該運河將每日船舶通行量縮減到只有24艘。

在正常情況下，巴拿馬運河處理全球約3%的海運貿易量，以及46%從東亞運往美國東岸的貨櫃。運河也是巴拿馬最大的收入來源，去年帶來近50億美元收入。2022年時，平均每天有39艘船行經巴拿馬運河。

韋斯奎茲指出，全面恢復還需要大約五到六個月，預料到11月，降雨會讓加通湖（Gatun）的水位從目前的約85.8呎升至88呎。他表示，運河正評估為液化天然氣（LNG）和液化石油氣（LPG）等較講求時間的用戶開放長期預約時段，幫助船隻準時抵達目的地，運河管理局將於9月和LNG和LPG市場人士討論此提案。

此外，印度港口勞工28日與政府官員達成新的五年薪資協議，解除了原定當天發動的大罷工危機。