日擬廢除消費品免稅上限

共同社報導，日本觀光局27日表示，正考慮移除50萬日圓（3,500美元）的消費品免稅額上限，並希望取消免稅品須裝袋密封的要求，以刺激入境旅客的消費。

日本觀光廳在2025年度的稅制改革中，提出了「基於提高外國旅客便利性及減輕店家負擔等考量，對免稅制度進行檢討」的要求，表示考慮取消訪日旅客購買化妝品、食品、藥品等消費品時的50萬日圓免稅額上限。

當局並提出一新機制，也就是旅客在離開日本時，只要證實擁有這些商品，就能辦理退稅，細節將在2025年度的稅改案中敲定。另外，日本先前都要求免稅品須裝袋密封，以免商品在旅客離開日本前就在當地遭轉賣，不但造成部分外國旅客反感，也引發過度使用塑膠的環境疑慮，若取消這個要求也能減輕店家負擔。

外國旅客若在日本購買總額5,000日圓以上的產品，只要是回到自己國家再使用，就可免繳消費稅。而日本觀光局現在認為，每天每家店50萬日圓的消費品免稅額上限太低，無法滿足對高級化妝品等高階產品的要求。電子產品等耐用消費品則沒有這個限制。同時，所有旅客在離境時，都被徵收1,000日圓的離境稅，預料將在2025年度替國庫帶來創紀錄的470億日圓。