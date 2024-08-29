新興亞洲青年高失業率 阻礙經濟升級

亞洲快速成長的新興經濟體，前景看來一片大好，但細究之下會發現埋著一顆定時炸彈：他們的年輕勞工正在與高失業率搏鬥。

孟加拉經濟過去十年平均每年成長6.5%，被視為削減赤貧的開發典範，但聯合國國際勞工組織（ILO）的數據顯示，過去幾年該國青年失業率已衝破16%，寫下至少30年新高；中國大陸的青年失業率也不相上下。印尼雖然低一點，仍有14%之多，馬來西亞是12.5%，處境比美國、日本及德國等富裕國家還糟，儘管又比青年失業率動輒25%的義大利和西班牙等國好一點。

各國青年失業率

這些新興亞洲國家共有多達3,000萬名15~24歲年輕人想求職卻找不到適當工作，根據ILO，這個數字約相當於全球同年齡層6,500萬名失業人口的一半。對製造業基礎沒有中國大陸廣泛的亞洲國家而言，二位數的青年失業率已引發如何推動經濟升級的憂慮。這些年輕人的不滿也影響到政局，最近的例子是本月初孟加拉年輕人群起上街抗議，迫使在任15年的前總理哈希納下台；印度總理莫迪今年儘管順利連任，他所屬政黨卻也失去國會多數席次優勢。

雖然青年失業率通常都會高於整體失業率，但對想遵循中國成長模式的開發中亞洲國家來說，青年失業人口之多引發一個問題：這條通往富足的階梯是否已崩塌。

例如孟加拉靠著成為成衣生產大國擺脫貧窮，卻無法升級到更複雜且價值更高、也能帶來更高技能與高薪工作的產品生產，例如電子產品、重機具或半導體。這些國家不只要和效率超高的中國大陸相競爭，還要對抗已開發國家吸引生產回流與自動化等潮流，這條日本、南韓及中國大陸都走過的階梯已變得更陡峭。

此外，還有勞工與雇主期望錯配的問題。開發中亞洲國家每年都有更多人追求更高的教育、取得大學學歷，畢業後傾向進入設計、行銷、科技及金融等白領工作，但這些工作卻沒這麼多。舉例來說，印度發展出舉世聞名的資訊科技業，但業者能聘僱的人數有限，班加羅爾普瑞姆吉大學（Azim Premji）去年的報告顯示，超過40%的25歲以下大學畢業生失業，比率遠高於同年齡層、識字但沒完成中學教育的11%。

聯合國大學世界經濟發展研究院（UNU-WIDER）主管森恩（Kunal Sen）指出，若子女的教育程度高於雙親，就不會想從事和雙親類似的工作，「我認為這是政治領袖都沒理解的問題」。