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輝達財報公布在即…道瓊那指早盤兩樣情 波克夏市值突破1兆美元

輝達財報公布在即…道瓊那指早盤兩樣情 波克夏市值突破1兆美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股那斯達克綜合指數28日早盤跌0.5%，輝達在財報公布前挫跌1.6%。路透
美股那斯達克綜合指數28日早盤跌0.5%，輝達在財報公布前挫跌1.6%。路透

美股三大指數28日早盤平盤波動，但那斯達克綜合指數以平盤開出後跌幅擴大，市場密切關注人工智慧（AI）晶片龍頭輝達將於盤後發布上季財報。

道瓊工業指數早盤上漲0.2%、標普500指數跌幅不到0.1%，那斯達克指數跌0.5%、費城半導體指數跌0.8%、台積電ADR小漲0.06%。

華爾街緊盯輝達財報，以衡量科技股與AI題材能否延續。輝達早盤股價挫跌1.6%，今年來則已飆漲159%，引發還能有多少上漲空間的疑慮。投資人將聚焦輝達Blackwell晶片的出貨時程，以及對晶片需求展望的更新。

品浩執行董事與資產組合經理人布朗尼表示，其他AI股票比歷史高點低約10%，而輝達目前的估值以五年平均來看不算太貴，「儘管已存在許多樂觀情緒，我想輝達業績表現仍能上漲，並超越市場預期。」

「股神」巴菲特的波克夏公司則有好消息，早盤逆勢上漲，市值終於突破1兆美元。根據申報文件，波克夏再度出脫美國銀行持股，在先前的交易日脫手逾2,400萬股的美銀股票，套現9.819億美元。

諾斯壯百貨（Nordstrom）上季獲利優於市場預期，帶動早盤股價漲4.5%。晶片設計商安霸（Ambarella）看好本季營收，激勵股價飆漲近14%。

指數 波克夏 科技股 美國 美股

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