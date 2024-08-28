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印尼將徵碳稅 工業部長：不會影響國內產業競爭力

中央社／ 雅加達28日專電

印尼財政部日前表示，正就實施碳稅準備相關規定和條例。外界擔憂，碳稅可能增加企業營運成本，工業部長阿古斯表示，會確保碳稅不會削弱國內產業競爭力，並強調綠色永續是未來方向。

印尼英文大報「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，昨天有議員問阿古斯，碳稅是否會增加企業的營運成本，阿古斯（Agus Gumiwang Kartasasmita）回答說：「碳稅是（政府）鼓勵的政策，但對於我們工業部而言，我們的責任是（確保）碳稅不會損害產業界。」

他強調，政府實施碳稅並不會降低國內產業的競爭力，並表示，考量到碳稅與綠色產品有關，而綠色產品又與碳排放及碳足跡等有關聯，工業部將確保競爭力不會受影響。

議員也詢問部長有關如何處理工業所造成的污染和環境破壞，並建議加強關注工業對環境的影響。對此，阿古斯表示，工業部門已經意識到可持續性及綠色製造的重要性，「無論喜歡與否，都必須朝這個方向前進。市場需要綠色產品，這也是工業部指導的方向」。

早前，印尼財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）24日在印尼淨零峰會（INZS）上表示，政府正準備有關實施碳稅的規則和條例。

「時代報」（Tempo）報導，穆里亞尼說，碳稅制度的準備工作涉及多個面向，包括法規、立法及經濟和工業部門的相關準備，並強調，政策要落實且發揮作用。不過，穆里亞尼並未表示碳稅何時實施。

印尼 碳足跡 競爭力 議員 雅加達

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