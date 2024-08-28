越南穩火力發電 邊界蓋倉庫擴大購買寮國煤炭

越南去年一度因為缺電嚇跑不少外資，在火力發電仍為最主要電力來源的情況下，廣治省計劃在當地興建一座年集散量3000萬公噸的倉庫，以擴大進口寮國煤炭。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，廣治省（QuangTri）省委辦公室宣布，省委常務委員會已經批准這項計畫，要求廣治省政府考慮在達容縣（Dakrong）阿農社（A Ngo）阿登村（A Deng）蓋一座倉庫。

這項倉庫建設計畫將使用12.5公頃的土地，設計年集散量為3000萬公噸，其中第一階段年集散量為1500萬公噸，總投資額為7150億越南盾（約新台幣9.2億元），運營期限為30年。

報導指出，興建這座倉庫將有助擴大從寮國進口煤炭到越南。

投資者提議在2024年第3季準備投資，第1階段在2025年第4季完成，第2階段計劃於2031年第4季完成。

目前透過越寮邊境的拉萊（La Lay）國際口岸進入越南的煤炭量非常多，最高峰時每天可達1萬2000公噸，約500輛次卡車通行。

然而，越南和寮國雙邊口岸區域規模都不大，尚未有貨物集散中心，基礎設施老化，經常長時間塞車，有交通、環境衛生安全風險，對拉萊國際口岸的通行造成嚴重影響。

此外，兩國透過拉萊國際口岸進出口煤炭的潛力非常大，50年內可能達到5億公噸。

越南2023年夏天酷熱且降雨少，用電量大增及水力發電效能大減，導致北越地區去年5、6月頻頻限電、停電。為了防止惡夢重演，越南著手加強各項電力建設。2023年統計顯示，火力發電是越南最主要電力來源、占近5成。