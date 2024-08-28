快訊

明起水氣增多！這日開始全台濕答答 珊珊颱風未來路徑曝光

涉收賄關說放寬京華城容積率 應曉薇移送北檢複訊

暱稱「教父」…台大病理科元老級人物侯書文傳逝世 享耆壽95歲

越南穩火力發電 邊界蓋倉庫擴大購買寮國煤炭

中央社／ 河內28日專電

越南去年一度因為缺電嚇跑不少外資，在火力發電仍為最主要電力來源的情況下，廣治省計劃在當地興建一座年集散量3000萬公噸的倉庫，以擴大進口寮國煤炭。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，廣治省（QuangTri）省委辦公室宣布，省委常務委員會已經批准這項計畫，要求廣治省政府考慮在達容縣（Dakrong）阿農社（A Ngo）阿登村（A Deng）蓋一座倉庫。

這項倉庫建設計畫將使用12.5公頃的土地，設計年集散量為3000萬公噸，其中第一階段年集散量為1500萬公噸，總投資額為7150億越南盾（約新台幣9.2億元），運營期限為30年。

報導指出，興建這座倉庫將有助擴大從寮國進口煤炭到越南。

投資者提議在2024年第3季準備投資，第1階段在2025年第4季完成，第2階段計劃於2031年第4季完成。

目前透過越寮邊境的拉萊（La Lay）國際口岸進入越南的煤炭量非常多，最高峰時每天可達1萬2000公噸，約500輛次卡車通行。

然而，越南和寮國雙邊口岸區域規模都不大，尚未有貨物集散中心，基礎設施老化，經常長時間塞車，有交通、環境衛生安全風險，對拉萊國際口岸的通行造成嚴重影響。

此外，兩國透過拉萊國際口岸進出口煤炭的潛力非常大，50年內可能達到5億公噸。

越南2023年夏天酷熱且降雨少，用電量大增及水力發電效能大減，導致北越地區去年5、6月頻頻限電、停電。為了防止惡夢重演，越南著手加強各項電力建設。2023年統計顯示，火力發電是越南最主要電力來源、占近5成。

塞車 越南

延伸閱讀

越南自製非洲豬瘟疫苗 將供菲律賓15萬劑…但未獲國際認可

汎瑋9月下旬上櫃 看好AI筆電換機潮

國安是頭等大事 中歷史教科書新增與印、越邊境戰

聯手VOGUE戀愛時境秀首播 星宇台中富國島航線10月啟航

相關新聞

上半年營收獲利大增 讓這家玩具大廠更有本錢改用環保材料

在營收和獲利能力大增的資助下，全球最大玩具商樂高公司（Lego）正在額外斥資可能多達60%的成本，生產大多以再生或回收材...

現代汽車衝刺油電車產品 預計2030年整體汽車銷量躍增30%

為因應全球電動車買氣降溫，現代汽車28日宣布將油電車產品陣容倍增的計畫，目標是在2030年前整體汽車年銷量衝上555萬輛...

不滿歐盟碳排規則、漂綠航空業 環保人士將其告上法院

環保人士將歐洲聯盟執行委員會（European Commission）告上法院，試圖迫使歐盟更新其2030年碳排規則，並...

氣氛轉趨謹慎！市場靜待美國經濟數據、輝達財報 亞股多收漲

在美國重要經濟數據和科技巨擘輝達財報出爐前，市場氣氛轉趨謹慎，亞股今天漲多跌少

深偽露骨圖片、影片聊天室瘋傳 南韓出手整頓要求社媒平台配合

南韓當局今天表示，計劃要求通訊軟體Telegram和其他社群媒體平台更積極協助刪除和封鎖露骨的深偽（deepfake）色...

氫能車上路行不行2／缺基礎設施、氫價又太貴 專家看好這一年氫能車可普及

受拜登政府大力支持，這幾年美國的氫能政策跑得又快又遠，加州因此成為日本豐田汽車及韓國現代汽車銷售氫能車的大本營。不過，根據洛杉磯時報報導，今年7月開始有豐田氫能車Mirai的車主，集結起來提起法律訴訟，他們抗議，現實版的氫能車生活，談不上夢幻，簡直是大崩壞一場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。