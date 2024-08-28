現代汽車衝刺油電車產品 預計2030年整體汽車銷量躍增30%
為因應全球電動車買氣降溫，現代汽車28日宣布將油電車產品陣容倍增的計畫，目標是在2030年前整體汽車年銷量衝上555萬輛，比2023年躍升30%。
全球第三大車廠現代在投資人大會上擘劃中長期策略的同時，也宣布將在2025年~2027年實施規模4兆韓元（29.9億美元）的庫藏股，使原本表現沉寂的現代股價在28日收盤應聲上漲4.6%，分析師表示，新的股東回饋計畫比原先預期豐厚。
現代說，將把油電車產品陣容從現行的七款擴增到14款，原因是看好油電車需求激增，特別是在北美市場。不過，現代並未公布這些新車的發表時程。該公司也說，計劃在北美與中國大陸推出增程電動車（EREV），並預計在2026年底前於這兩個地區量產這類車型。EREV同時具備僅作充電用途的內燃機與電動馬達，單次充電續航里程可超過900公里，現代預期，這款車將成為邁向全面電氣化的橋梁。
在電動車需求成長放緩之際，現代並非唯一調整相關策略的車廠，福特、通用都已延後或取消發布新款電動車，避免在買氣不如預期的車款上砸下重金。現代也加入對手豐田和福特的行列，轉為偏向油電車。
現代表示，預計在美國喬治亞州的新工廠生產油電車與電動車。現代上月說，油電車款的獲利能力近似燃油車，凸顯油電車對獲利的貢獻日益擴大。該公司第2季的電動車銷量比去年同期銳減近25%。
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