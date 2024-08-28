快訊

釀29輕重傷...嘉市虎爺會爆炸案 冷血炸彈客判無期徒刑

「周末與馬桶作伴」高雄某居酒屋爆食物中毒數十人中鏢 衛生局出手

現代汽車衝刺油電車產品 預計2030年整體汽車銷量躍增30%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
為因應電動車需求滑落，現代汽車將衝刺油電車款。路透
為因應電動車需求滑落，現代汽車將衝刺油電車款。路透

為因應全球電動車買氣降溫，現代汽車28日宣布將油電車產品陣容倍增的計畫，目標是在2030年前整體汽車年銷量衝上555萬輛，比2023年躍升30%。

全球第三大車廠現代在投資人大會上擘劃中長期策略的同時，也宣布將在2025年~2027年實施規模4兆韓元（29.9億美元）的庫藏股，使原本表現沉寂的現代股價在28日收盤應聲上漲4.6%，分析師表示，新的股東回饋計畫比原先預期豐厚。

現代說，將把油電車產品陣容從現行的七款擴增到14款，原因是看好油電車需求激增，特別是在北美市場。不過，現代並未公布這些新車的發表時程。該公司也說，計劃在北美與中國大陸推出增程電動車（EREV），並預計在2026年底前於這兩個地區量產這類車型。EREV同時具備僅作充電用途的內燃機與電動馬達，單次充電續航里程可超過900公里，現代預期，這款車將成為邁向全面電氣化的橋梁。

在電動車需求成長放緩之際，現代並非唯一調整相關策略的車廠，福特、通用都已延後或取消發布新款電動車，避免在買氣不如預期的車款上砸下重金。現代也加入對手豐田和福特的行列，轉為偏向油電車。

現代表示，預計在美國喬治亞州的新工廠生產油電車與電動車。現代上月說，油電車款的獲利能力近似燃油車，凸顯油電車對獲利的貢獻日益擴大。該公司第2季的電動車銷量比去年同期銳減近25%。

現代汽車 電動

延伸閱讀

電動車競價衝量時代來了 業界估有利整體市占攀升

非豪車品牌 還有下調可能

銷量一年暴增近六成！PHEV插電式油電車成美國車廠和消費者新歡

Ford福特Mach-E GT解鎖3.3秒百公里加速只要995美元！

相關新聞

上半年營收獲利大增 讓這家玩具大廠更有本錢改用環保材料

在營收和獲利能力大增的資助下，全球最大玩具商樂高公司（Lego）正在額外斥資可能多達60%的成本，生產大多以再生或回收材...

路透：援助蘇丹有高層涉詐 聯合國世界糧食計劃署展開調查

蘇丹深陷致命饑荒危機，根據11名知情人士，聯合國世界糧食計劃署正在調查旗下兩名在蘇丹的高階官員，他們被控涉嫌詐欺，以及向...

現代汽車衝刺油電車產品 預計2030年整體汽車銷量躍增30%

為因應全球電動車買氣降溫，現代汽車28日宣布將油電車產品陣容倍增的計畫，目標是在2030年前整體汽車年銷量衝上555萬輛...

不滿歐盟碳排規則、漂綠航空業 環保人士將其告上法院

環保人士將歐洲聯盟執行委員會（European Commission）告上法院，試圖迫使歐盟更新其2030年碳排規則，並...

氣氛轉趨謹慎！市場靜待美國經濟數據、輝達財報 亞股多收漲

在美國重要經濟數據和科技巨擘輝達財報出爐前，市場氣氛轉趨謹慎，亞股今天漲多跌少

深偽露骨圖片、影片聊天室瘋傳 南韓出手整頓要求社媒平台配合

南韓當局今天表示，計劃要求通訊軟體Telegram和其他社群媒體平台更積極協助刪除和封鎖露骨的深偽（deepfake）色...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。