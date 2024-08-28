不滿歐盟碳排規則、漂綠航空業 環保人士將其告上法院

環保人士將歐洲聯盟執行委員會（European Commission）告上法院，試圖迫使歐盟更新其2030年碳排規則，並在另一起案件中，尋求廢止將投資某些飛機貼上氣候友善的標籤。

綜合路透社與英國「衛報」（The Guardian）報導，在歐盟普通法院（General Court）審理的一起案件中，非營利組織「氣候行動網」（Climate Action Network）與「全球法律行動網」（Global Legal Action Network）認為，歐盟成員國對運輸和農業等產業的溫室氣體排放限制「嚴重不足」。

倡議團體今天表示，這些門檻將無法足夠快速地削減歐洲溫室氣體排放，以達成「巴黎協定」（Paris Agreement）將全球氣溫升幅限制在相較工業化前水準攝氏1.5度內的目標。

現有限制要求歐盟成員國將部分產業的碳排在2005年基礎上減少10%至50%，幫助歐盟在2030年底前達成相較1990年水準減少淨排放55%的整體目標。

科學家表示，全球碳排必須在2030年底前大約減半，才有機會將氣溫升幅控制在攝氏1.5度內。環保人士認為，像歐盟這樣富裕又歷史悠久的大型污染者，動作應該要更快。

法院已將此案列為優先處理案件，這表示本案可能會在明年進行審理。

另一起訴訟由5個環保運動團體向歐盟普通法院提起，希望迫使歐盟修改將航空業納入「歐盟永續經濟活動分類」的規則。這份清單將某些投資標記為綠色，使其有資格獲得投資人和銀行的綠色資金。

這項歐盟政策認為，對較新、燃油效率較高的飛機進行投資，將有助於應對氣候變遷，因為這會讓更容易造成污染的老舊飛機退役，在零碳排飛機技術商用前抑制排放。

這項清單還為以液化天然氣（LNG）為燃料的船隻提供綠色標章，雖然液化天然氣的二氧化碳排放密集度較石油低，它仍然會產生二氧化碳排放，並涉及強力溫室氣體甲烷的排放。

環保運動團體指控，歐盟將完全依賴化石燃料運作的飛機和船隻貼上氣候友善標籤，是在進行漂綠。

Opportunity Green是提起訴訟的組織之一，其法律顧問凱伊（David Kay）表示：「這些航空和航運產業的標準向投資人發出完全錯誤的訊息。」