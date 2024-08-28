氣氛轉趨謹慎！市場靜待美國經濟數據、輝達財報 亞股多收漲

在美國重要經濟數據和科技巨擘輝達財報出爐前，市場氣氛轉趨謹慎，亞股今天漲多跌少。

法新社報導，美國聯邦準備理事會（Fed）下月降息雖已反映在股價上，但投資人也關注下週將公布的非農就業數據。這個數據被視為決定央行降息幅度的關鍵指標。

美國經濟評議會（Conference Board）昨天公布消費者信心創下2月以來最高水準，同時也超乎市場預期。不過，這項正面消息對市場影響有限，華爾街三大指數僅微幅收高。

市場目光現在轉到美國即將公布的經濟數據，其中包括國內生產毛額（GDP）、聯準會偏好的通膨指標、初請失業救濟人數和個人所得等數據，外界將從中一窺美國經濟狀況。

不過，重頭戲將是美股收盤後的人工智慧（AI）晶片大廠輝達的財報，市場將可從中一窺AI的相關需求。

在全球競相投入AI熱潮下，輝達股價今年大漲約160%，和2022年10月的低點相比，則是飆漲約1000%。

獨立分析師殷尼斯（Stephen Innes）在其「繁榮的黑暗面」（Dark Side Of The Boom）電子報中寫道：「輝達的影響力不可否認，令人幾乎無法不關注。」

東京、威靈頓、台北今天都收漲，雪梨和首爾股市微幅收高。香港、上海、新加坡和馬尼拉股市則收跌。