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深偽露骨圖片、影片聊天室瘋傳 南韓出手整頓要求社媒平台配合

中央社／ 首爾28日綜合外電報導
南韓當局今天表示，計劃要求通訊軟體Telegram和其他社群媒體平台更積極協助刪除和封鎖露骨的深偽（deepfake）色情內容，作為因應日益嚴重性犯罪問題措施其中一環。本報資料照片
南韓當局今天表示，計劃要求通訊軟體Telegram和其他社群媒體平台更積極協助刪除和封鎖露骨的深偽（deepfake）色情內容，作為因應日益嚴重性犯罪問題措施其中一環。本報資料照片

南韓當局今天表示，計劃要求通訊軟體Telegram和其他社群媒體平台更積極協助刪除和封鎖露骨的深偽（deepfake）色情內容，作為因應日益嚴重性犯罪問題措施其中一環。

路透社報導，數個南韓媒體報導，Telegram聊天室常出現露骨的南韓女性深偽色情圖片與影片，在社會上和政界引發眾怒，當局因而採取行動。

網路監察機構南韓通信標準委員會（KCSC）表示，將設置24小時提供服務的被害人保護專線，監控數位性犯罪的監管人員數量也將從目前的70人增加一倍。

南韓警察廳表示，將展開為期7個月行動，加強打擊網路性犯罪。

KCSC主席柳熙林（Ryu Hee-lim，音譯）在一場會議中對此表示，KCSC計劃成立一個諮詢機構，針對刪除和封鎖深偽色情內容相關議題與社群媒體公司加強溝通。

KCSC還要設立一個管道，提供在南韓沒有設辦公室的公司定期面對面諮詢。

柳熙林說：「製作、持有及散布利用深偽技術合成的性犯罪影片是嚴重罪行，毀滅個人尊嚴和人身權利。」

KCSC表示，除了Telegram，也將尋求X、Meta的Facebook和Instagram，以及Google的Youtube等平台配合。這些公司均未回應路透社的置評請求。

deepfake 社群媒體 網路

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