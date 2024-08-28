看好電子產品需求熱及AI功能「刺激買氣」 IDC上調今年全球手機銷量預估

市場研究公司IDC（國際數據資訊）鑑於今年上半年全球智慧手機出貨量成長強勁，看好消費者對電子產品需求復甦及人工智慧（AI）功能將吸引買家，今天上調全年手機銷量預估。

路透社報導，IDC預估，今年全球智慧手機出貨量將成長5.8%至12億3000萬支，高於先前估計的成長4%至12億1000萬支。

當前經濟前景充滿不確定性，照理會令對價格敏感的消費者遲疑購買高單價產品；但IDC這次上調手機銷量預估，暗示新的AI功能可能在美國和中國等關鍵市場刺激需求，當地正從長期銷售低迷復甦。

IDC的「全球季度手機追蹤報告」（Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker）研究主任史卡賽拉（Anthony Scarsella）表示：「生成式AI智慧手機雖然相對上進入市場時間不久，但頂級旗艦手機產品為了脫穎而出，將陸續增加這項功能。」

蘋果公司（Apple Inc.）正力拚逆轉全球銷售減緩趨勢，特別在中國市場；因此在9月9日的秋季發表會上預料將推出新款iPhone。而在其6月舉行的全球開發者大會（WWDC）上，蘋果已發表名為Apple Intelligence的一系列支援iOS作業系統的AI功能。

IDC預估，在Apple Intelligence加持下，搭載iOS的產品全年銷售成長率明年可改善至4%。

另家行動作業系統巨擘Google（谷歌）本月稍早也宣布，其Pixel智慧手機新系列產品將深度加入AI功能。

隨著更多旗艦手機內建能提供日常應用的生成式AI功能，IDC預測到了今年底，生成式AI智慧手機成長率將飆上344%，市占率達到18%。