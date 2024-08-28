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首次民間太空漫步再等等 SpaceX再延後發射…原因曝光

中央社／ 佛州甘迺迪太空中心27日綜合外報導
圖為8月28日，在佛羅裡達州卡納維爾角的北極星黎明任務之前，搭載載人龍彈性艙的SpaceX獵鷹9號火箭，停泊在甘迺迪太空中心的39A發射場。法新社
圖為8月28日，在佛羅裡達州卡納維爾角的北極星黎明任務之前，搭載載人龍彈性艙的SpaceX獵鷹9號火箭，停泊在甘迺迪太空中心的39A發射場。法新社

太空探索科技公司（SpaceX）今天宣布，再度延後史上首趟民間太空漫步任務。

由億萬富翁企業家艾薩克曼（Jared Isaacman）組織的「北極星黎明」（Polaris Dawn）任務預定明天清晨從美國國家航空暨太空總署（NASA）佛州甘迺迪太空中心出發。

但SpaceX今天在社群媒體X發布消息宣布，「由於佛州海岸附近的濺落區域天氣預報不佳」，將延後發射計畫。

這項任務昨天就因地面設備發現氦外洩，而宣布緊急延後至少1天。

獵鷹9號（Falcon 9）火箭運載的乘龍號（Crew Dragon）太空船預計將達到1400公里的高度，這是自阿波羅（Apollo）時代、超過半個世紀以來，高度最高的載人任務。

為期5天的「北極星黎明」任務共有4名組員，任務重點是在升空2天後，組員會在距離地表700公里處進行20分鐘的太空漫步。

這4名組員分別是創立電子支付公司Shift4的億萬富豪艾薩克曼、擔任任務飛行員的退役美國空軍中校波蒂特（Scott Poteet），以及2位SpaceX資深工程師吉利斯（Sarah Gillis）與梅農（Anna Menon）。其中只有2名組員會離開太空船。

SpaceX 太空 空軍 美國

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