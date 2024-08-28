南亞空汙問題日益嚴峻「2022年卻意外改善」 有助緩解全球空污問題
一項新報告今天指出，南亞地區2022年空氣品質意外改善，成為全球空污問題緩解的推動力。報告指出，有利的氣象條件可能是因素之一。
但「空氣品質壽命指數」（Air Quality Life Index）警告，南亞地區持續吞吐著世界上污染最嚴重的空氣，居民平均預期壽命縮短3.5年以上。
且放眼全球，多數國家不是沒有污染標準，就是未能達到他們所設定的標準，導致公民面臨空氣品質問題，進而引發廣泛的健康問題。
法新社報導，20年來，南亞地區空污問題日益嚴峻，但2022年衛星數據顯示，該地區的空污意外下降了18%。
根據美國芝加哥大學（University of Chicago）能源政策研究所（Energy Policy Institute）提出的這份報告，除了斯里蘭卡外，南亞地區各國都記錄到空污趨緩的現象。
報告指出：「儘管很難判定導致南亞各地細懸浮微粒（PM2.5）的濃度降低的確切原因，但可以合理推斷，有利的氣象條件可能發揮了作用。」
報告還說：「唯有時間才能證明政策變化是否會產生影響。」報告也警告稱，南亞地區民眾呼吸的空氣，污染程度仍是世界衛生組織（WHO）安全標準的8倍。
報告指出：「持續觀察、政策執行的努力，以及對政策干預影響的監控，對於了解和維持空污改善至關重要。」
儘管其他地區的空氣品質惡化，例如中東和北非的污染濃度較前一年上升13%，南亞地區空污改善仍使得全球空污程度下降9%。
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