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「股神」巴菲特再減碼美銀持股 WSJ：其他投資人可考慮接手

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
巴菲特執掌的波克夏公司再度減碼美國銀行持股。美聯社
巴菲特執掌的波克夏公司再度減碼美國銀行持股。美聯社

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）再度減碼美國銀行（BofA）持股，但華爾街日報（WSJ）分析，在聯準會（Fed）降息情境下，美銀比起其他華爾街大銀行同業仍有一些優勢，部分投資人或許能考慮接手。

彭博資訊報導，波克夏在27日晚間提交的申報文件披露，23、26及27日又再出售9.82億美元的美銀股票。該公司7月中旬以來通過一系列出售交易，共減碼對這家美國第二大銀行的持股近13%，總計套現54億美元。

巴菲特對減碼美銀持股的原因一直保持沉默，但波克夏仍然是每銀的最大股東，以27日收盤價計算，持有的9.038億股，共價值359億美元。

WSJ分析指出，儘管波克夏持續減持美銀，歷史經驗也顯示跟著巴菲特投資很難犯錯，但波克夏減持的動機不明，況且最近的事件都支持美銀短期投資吸引力高的論據。

例如，美銀或許比其他銀行更能抵禦衰退情境，此外，若Fed在年底前降息3碼，美銀第4季的淨利息收益可能比第2季減少約2.25億美元，但該銀行有龐大的債券組合、以及將陸續到期的固定利率貸款，能夠抵銷衝擊。

Visible Alpha彙整的分析師預測顯示，美銀明年的淨利息收益將成長5%，而花旗集團、摩根大通及富國銀行等華爾街同業的預估。

從股票價位來看，美銀可望有超乎預期的空間。根據FactSet資料，美銀股價最近下跌後，以明年獲利計算的本益比目前為10.8倍，低於整體標普500指數銀行類股的11.3倍。

巴菲特 波克夏 華爾街日報

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