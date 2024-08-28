波音交機延誤 廉航瑞恩航空少賣500萬張機票

歐洲廉價航空業者瑞恩航空（Ryanair）執行長歐萊瑞（MichaelO'Leary）今天表示，由於波音（Boeing）飛機交付延誤，今年將不得不放棄數百萬張機票銷售。

法新社報導，歐萊瑞還說，機票價格下滑拖累了瑞恩航空上半年業績，不過情況應該會在今年稍晚有所緩解。

歐萊瑞在倫敦記者會上表示，「由於波音交付延誤，我們今年的成長計畫面臨挑戰」，瑞恩航空今年可能比最初預計載運2億500萬名乘客還少500萬人。

總部位於愛爾蘭的瑞恩航空已訂購350架波音737窄體客機，但波音遭遇一連串技術問題，已延遲交機。

歐萊瑞說：「我們7月本來應該收到7架，但只收到5架。8月本來應該收到10架，幸運的話可以收到5架。目前和波音打交道令人相當沮喪。」

歐萊瑞表示，少了500萬名乘客可能會讓今年營收削減約5億歐元（約新台幣178億元）。

他說：「波音當然有支付我們些許補償，但我更寧願拿到飛機，更快速成長。」