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IKEA澀谷實驗店曝光！主打1:1大螢幕模擬投影 未來進軍全球市中心設點

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
IKEA東京澀谷店27日正式重新開幕，店內引進超大牆面螢幕，提供1:1大小的家具模擬配置投影，未來相同型態有望拓點到其他國家。圖／取自@greecegreece在X的照片
IKEA東京澀谷店27日正式重新開幕，店內引進超大牆面螢幕，提供1:1大小的家具模擬配置投影，未來相同型態有望拓點到其他國家。圖／取自@greecegreece在X的照片

日經亞洲報導，瑞典家具巨頭「宜家家居」（IKEA東京澀谷店27日正式重新開幕，作為新型態實驗據點，店內引進超大牆面螢幕，提供1:1大小的家具模擬配置投影，同時置入QR Code促進線上導購，彌補市中心面積較小的劣勢，未來有望拓展到更多國家。

IKEA東京澀谷店於2020年正式營運，2023年秋天進行翻新，建置50個虛擬服務展間，每個房間均引進高2.3公尺、長4.5公尺的牆面螢幕，消費者透過控制面板即可看見家具和用品組合的模擬投影，而且投影與實際大小相同。

另外，顧客輕觸面板上的商品便可了解價格和詳細資訊，只要掃描螢幕上QR Code便可轉向線上賣場直接購買。

IKEA通常選在市郊設點，現在有計畫增加在全球市中心的分店。IKEA目前在全球63國設有共473間實體賣場，其中僅29個位於市中心。

IKEA日本區在城市拓點一直處於領先地位，在2020年至2021年間，分別在東京原宿、澀谷和新宿等開設門市，其行銷經理強森（Nicolas Johnsson）表示，日本是IKEA在全球的第4大市場。

這是IKEA首度在日本與海外引介整合線上、線下的導購模式。

IKEA 日本 東京

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