蘋果罕見裁員百人 服務部門大受影響
彭博資訊引述知情人士的說法報導，蘋果公司罕見地在其服務部門裁員約100人，是這個重要部門優先事項調整的一環。
知情人士說，蘋果周二（27日）通知了受裁員影響的員工，他們原本是在高級副總裁庫伊（Eddy Cue）領導的服務事業不同團隊工作。由於此舉並未公開，知情人士要求匿名。
這次裁員包括一些工程人員，裁撤人數最多的是負責蘋果電子書服務Apple Books和Apple Bookstore的團隊。其他服務團隊也進行裁員，其中包括營運新聞服務Apple News的團隊。
Apple Books在蘋果公司的優先事項重要性下降。不過知情人士說，電子書應用程式仍有望增加新功能。他們說，至於Apple News，裁員並不表明其重要性降低。
裁員在蘋果公司並不常見，儘管該公司不久前也曾裁員。今年稍早，蘋果因中止自動駕駛汽車計畫和生產MicroLED顯示器的計畫而裁員數百人。
蘋果公司一位代表對裁員不予評論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言