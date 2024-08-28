蘋果罕見裁員百人 服務部門大受影響

彭博資訊引述知情人士的說法報導，蘋果公司罕見地在其服務部門裁員約100人，是這個重要部門優先事項調整的一環。

知情人士說，蘋果周二（27日）通知了受裁員影響的員工，他們原本是在高級副總裁庫伊（Eddy Cue）領導的服務事業不同團隊工作。由於此舉並未公開，知情人士要求匿名。

這次裁員包括一些工程人員，裁撤人數最多的是負責蘋果電子書服務Apple Books和Apple Bookstore的團隊。其他服務團隊也進行裁員，其中包括營運新聞服務Apple News的團隊。

Apple Books在蘋果公司的優先事項重要性下降。不過知情人士說，電子書應用程式仍有望增加新功能。他們說，至於Apple News，裁員並不表明其重要性降低。

裁員在蘋果公司並不常見，儘管該公司不久前也曾裁員。今年稍早，蘋果因中止自動駕駛汽車計畫和生產MicroLED顯示器的計畫而裁員數百人。

蘋果公司一位代表對裁員不予評論。