快訊

柯文哲應辭黨主席？ 蔡壁如：拜託給柯主席一點時間

開放買爆？日本考慮取消免稅品裝袋密封要求、移除每日免稅額上限

8台灣遊客在南韓釜山「集體食物中毒」！吃完鮑魚粥後上吐下瀉

蘋果罕見裁員百人 服務部門大受影響

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
知情人士透露，蘋果公司罕見地在其服務部門裁員約100人。路透
知情人士透露，蘋果公司罕見地在其服務部門裁員約100人。路透

彭博資訊引述知情人士的說法報導，蘋果公司罕見地在其服務部門裁員約100人，是這個重要部門優先事項調整的一環。

知情人士說，蘋果周二（27日）通知了受裁員影響的員工，他們原本是在高級副總裁庫伊（Eddy Cue）領導的服務事業不同團隊工作。由於此舉並未公開，知情人士要求匿名。

這次裁員包括一些工程人員，裁撤人數最多的是負責蘋果電子書服務Apple Books和Apple Bookstore的團隊。其他服務團隊也進行裁員，其中包括營運新聞服務Apple News的團隊。

Apple Books在蘋果公司的優先事項重要性下降。不過知情人士說，電子書應用程式仍有望增加新功能。他們說，至於Apple News，裁員並不表明其重要性降低。

裁員在蘋果公司並不常見，儘管該公司不久前也曾裁員。今年稍早，蘋果因中止自動駕駛汽車計畫和生產MicroLED顯示器的計畫而裁員數百人。

蘋果公司一位代表對裁員不予評論。

團隊 情人 電子書

延伸閱讀

覺得英特爾沒救了？陳立武閃辭董事的三大原因曝光

科技裁員陷完美風暴 企業恐視被解雇者為「餐桌剩菜」

i16 9月10日亮相…暗示AI是主秀 台鏈旺季來了

蘋果拍板秋季新品發表會 新iPad mini可能驚喜現身

相關新聞

達美航空機輪爆炸！2工人喪命、1重傷

美聯社報導，美國達美航空（Delta Air Lines）位於喬治亞州亞特蘭大市的維修設施27日發生飛機輪胎爆炸，造成2...

輝達帶動股指走升 道瓊指數連2日創新高

投資人期待本周稍後發布的主要財報，史坦普500指數小幅上漲。

金手銬黏人 輝達員工離職率低

輝達股價2019年初以來暴漲3,776%，造就多位千萬美元富豪，但不少現任和前任員工透露，輝達工時長且壓力大，即使有錢也...

巨大、美利達股價喊漲 救星竟是大陸年輕中產！「歐洲銷不掉 就運回中國賣」

2022年墜崖式衰退的自行車業，今年上半迎來出乎意料的發展。兩大自行車巨頭巨大、美利達股價已經先行喊漲，回到疫情前的高檔。

青年失業率居高不下 新興亞洲經濟體成長遭遇定時炸彈

快速成長的新興亞洲經濟體正遭遇一個定時炸彈：最年輕的勞工正在與高失業率搏鬥。

全球百大科技聚落 東京─橫濱榜首、台北─新竹25名

聯合國今天表示，儘管中等收入經濟體的科技聚落蓬勃發展，在創新產業成長最快，東京-橫濱仍是2024年全球最大的科技聚落。根...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。