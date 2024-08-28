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日銀副總裁重彈植田「鷹」調 暗示長期升息計畫不變

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日本銀行（央行）副總裁冰見野良三。路透
日本銀行（央行）副總裁冰見野良三。路透

日本銀行（央行）副總裁冰見野良三28日重申總裁植田和男的立場，表明只要通膨走勢符合日銀預期大，日銀將繼續升息，凸顯全球金融市場本月稍早的動盪，基本上並未改變日銀的立場，但他也表示，由於金融和資本市場仍不穩定，央行須「高度警戒」監控市場發展。

冰見野良三28日向日本地方企業領袖發表演說表示，日銀的基本立場是「將審視市場發展與7月升息的影響」，「若日銀對其經濟活動與實現物價（目標）的前景更有信心，將調整貨幣寬鬆程度」，呼應植田上周的發言，也暗示最近的市場動盪並未改變其長期升息計畫。

但冰見野良三也暗示近期還不會升息，「目前金融與資本市場依然不穩定，日銀需要高度警戒監控其發展」，日銀「也希望審慎評估這些國內外市場發展對經濟活動和物價前景的影響」。這番談話也幾乎和植田上周的說法一致。

這篇演說內容刊登在日銀網站，在內容出爐後，日圓兌美元28日盤中小貶0.3%，報144.44日圓兌1美元。

日本 監控

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