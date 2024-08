覺得英特爾沒救了？陳立武閃辭董事的三大原因曝光

路透獨家引述三位消息人士的說法報導,半導體產業老將陳立武(Lip-Bu Tan)突然辭去英特爾的董事席位,是因為他與執行長基辛格和其他董事,針對英特爾浮濫的人力、規避風險文化和落後的AI策略方面存在分歧看法。

根據上周四(22日)的監管文件,陳立武表示他卸下董事職務是因為分身乏術,「這是基於必須調整諸多承諾優先次序的個人決定」,而他依然支持英特爾與其重要工作。

陳立武曾擔任EDA大廠益華(Cadence Design Systems)執行長,兩年前加入英特爾董事會,參與振興英特爾晶片龍頭地位的計畫;董事會在去年10月擴大陳立武的職責,授權他監督製造業務。

然而根據消息人士說法,漸漸地,陳立武對於英特爾龐大人力、進行代工製造的方式、規避風險和官僚文化日益感到挫折。備受投資者好評的陳立武退出英特爾董事會,凸顯該公司振興行動存在不確定性。此時正值英特爾50年歷史的最慘淡時期,也因此容易受到維權活躍股東可能提出的攻擊。知情人士說,英特爾已經聘請投資銀行摩根士丹利,防範相關攻擊。

英特爾拒絕置評,陳立武的創投公司Walden Catalyst則沒有回應置評請求。

英特爾8月宣布裁員逾15%人力以撙節成本,是今年來第二輪裁員。英特爾在全球僱有近125,300人,比比輝達和台積電加起來的人力還多。

消息人士透露,裁員計畫是陳立武與董事會爆發緊張關係的因素之一。陳立武希望大刀闊斧裁員,包括裁撤對英特爾沒有工程方面貢獻的中階主管。

基辛格2021年接任英特爾執行長後,在2022年前讓公司擴編新增至少2萬人。

對於陳立武和其他英特爾主管而言,這樣的人力規模顯然「臃腫」。根據兩位消息人士,某些專案的團隊規模比超微(AMD)等競爭同業同類型團隊的規模大五倍。一位前主管說,英特爾早該在幾年前,就應該要大規模裁員,規模應比8月宣布的大上一倍。

陳立武曾透露,他認為英特爾被中階主管的官僚科層壓垮,這些中階主管阻礙英特爾伺服器和桌機晶片部門的進步,因此裁員應該要針對這些人。

根據前主管的說法,英特爾龐大的人力導致了自滿和非競爭文化,已經遠離英特爾共同創辦人葛洛夫(Andy Grove)賦予英特爾的「唯偏執狂得以倖存」(Only the Paranoid Survive)精神。

另外,英特爾的重振計畫是仰賴建立類似台積電的晶圓代工業務,但迄今還沒有獲得大型客戶下單,而且表明該業務直到2027年前都不會轉虧為盈。儘管英特爾去年要透過54億美元收購以色列高塔半導體的行動,來切入晶圓代工領域,但遭到中國大陸拒絕核准交易。

四位熟悉英特爾製造業務的消息人士說,英特爾向來都是自己製造自家的晶片,沒有與外部客戶合作的晶片,隨著併高塔破局,迄今一直無法吸引大客戶青睞。

一名接近陳立武的人士透露,陳立武對於董事會沒有採納他的建議而感到心灰意冷,他的建議包括讓製造業務更以客戶為中心,並且移除不必要的官僚科層。

投資者和半導體產業內部人士說,陳立武的離去,讓英特爾董事會內部欠缺董晶片產業的技術與商業人才,其他董事則是來自學術和金融界領袖,以及來自醫療、科技和航太產業的前高層主管。

英特爾在本月宣布暫停分發股利、減少建廠資本支出;隔天,英特爾市值蒸發逾300億美元,相當逾四分之一的市值。英特爾陷入困境之際,競爭同業積極投資AI,相關銷售也大增,AI熱潮讓繪圖晶片業者輝達(Nvidia)躍居3兆美元市值的企業巨擘。相較下,路透先前報導,英特爾在2018年錯失收購ChatGPT開發商OpenAI多達30%的股權。