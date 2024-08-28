青年失業率居高不下 新興亞洲經濟體成長遭遇定時炸彈

快速成長的新興亞洲經濟體正遭遇一個定時炸彈：最年輕的勞工正在與高失業率搏鬥。

孟加拉經濟過去十年平均每年成長6.5%，被視為削減赤貧的開發典範，但聯合國國際勞工組織（ILO）的數據顯示，過去幾年來，青年失業率攀升到至少30年新高的16%。中國大陸的青年失業率也處於類似水準，印尼是14%，馬來西亞是12.5%，處境比美國、日本及德國等富裕國家還糟，但又比青年失業率動輒25%的義大利和西班牙等國家好一點。

這些新興亞洲國家共有多達3,000萬名15-24歲年輕人想求職卻找不到適當工作，根據ILO，這個數字約相當於全球同年齡層6,500萬名失業人口的一半。對製造業基礎沒有中國大陸廣泛的亞洲國家而言，二位數的青年失業率已引發如何推動經濟升級的憂慮。

這些年輕人的不滿也影響到政局，大批孟加拉年輕人上街抗議，迫使在任15年的前總理哈希納（Sheikh Hasina）下台，印度總理莫迪所屬的政黨今年也失去國會多數席次優勢。

在許多國家，25-29歲的年輕人也難以找到好工作。去年南亞有71%的25-29歲就業人口為不安全就業（insecure work），也就是自雇者或約聘勞工，比率只略低於20年前的77%。

雖然全球青年失業率通常都會高於整體失業率，但對想遵循中國大陸成長模式的開發中亞洲國家來說，青年失業人口之多引發一個問題：這條通往富足的階梯是否已崩塌。

例如孟加拉靠著成為成衣生產大國擺脫貧窮，卻無法升級到更複雜且價值更高、也能帶來更高技能與高薪工作的產品生產，例如電子產品、重機具或半導體。這些國家不只要和效率超高的中國大陸相競爭，還要對抗已開發國家吸引生產回流與自動化等潮流，這條日本、南韓及中國大陸都走過的階梯已變得更陡峭。

此外，還有勞工與雇主期望錯配的問題。開發中亞洲國家每年都有更多人追求更高的教育、取得大學學歷，畢業後傾向進入設計、行銷、科技及金融等白領工作，但這些工作卻沒這麼多。

舉例來說，印度發展出舉世聞名的資訊科技業，但業者能聘僱的人數有限，班加羅爾普瑞姆吉大學（Azim Premji）去年根據官方資料計算的報告顯示，超過40%的25歲以下大學畢業生失業，比率遠高於同年齡層、識字但沒完成中學教育的11%。

聯合國大學世界經濟發展研究院（UNU-WIDER）主管森恩（Kunal Sen）指出，若子女的教育程度高於雙親，就不會想從事和雙親類似的工作，「我認為這是政治領袖都沒理解的問題」。