日本小7營運商傳出有意阻撓外國企業併購

日本7-Eleven營運商Seven & i控股公司內部正在進行討論，研議可以如何保衛自己不被加拿大同業Alimentation Couche-Tard併購，想到的方法是向政府申請到一種特別的公司地位，狀況等同於在核子產業或半導體產業那樣，被歸為「核心」等級企業，而受到保護。

金融時報報導，兩位接近Seven & i 的人士說，Seven & i 根據日本的「外匯與對外貿易法案」（FEFTA）的規定，試圖說服日本政府將公司的地位由「非核心」企業轉為更被保護的「核心」等級。這個戰術是多個研議中的選項之一。

Seven & i 的發言人拒絕評論。

大約十天前，Seven & i 公告收到Couche-Tard要完全併下公司的初步提案，並已因此成立了由非執行董事組成的特別委員會來審核併購提案。

自宣布併購意向以來，Seven & i 股東形容Couche-Tard的方式到目前都是友善的，這次併購也將測試日本政治上、法律上和社會上，對於併購的態度。

一位持有Seven & i 股票逾三年的投資人表示，如果Seven & i 背地裡在討論防衛策略，就代表至少公司裡有一群人並不是以股東的最佳利益在看待這次併購提案。

Seven & i 的市值超過380億美元，一旦被Couche-Tard整個併下，將會是外國買家併購日本公司的最大手筆。金融時報指出，Seven & i 由於估值差，八年來一直是維權股東針對的目標。

日本政府最近修訂了併購指導方針，鼓勵日本企業認真看待潛在買家以善意方式提出的併購方案，仔細考量對於股東的意義。Seven & i 這次會成立特別委員會，即是遵照新的指引。

Artisan Partners的International Value基金投資組合中含有Seven & i，基金經理人赫瑞克批評Seven & i 的管理團隊，認為他們一路上不斷地將可以提升公司價值的機會踢開，完全沒有緊張感，公司現在落到如此境地就是這個原因。

依照FEFTA法規，在Seven & i 仍屬目前的「非核心」企業地位時，併購案達成協議後，再送政府主管機關核可。但若真的爭取變成「核心」企業，外國買家就需要事先通過財務省的審查。

駐東京了解FEFTA法規的併購律師說，Seven & i 想申請為核心企業並不一定會成功。因為核心企業的認定是在天然災害發生時，被視為必要的基礎設施，便利商店符不符合這樣的標準是個問題。此外，外國人擁有便利商店會不會損及其做為核心企業的角色，又是另一個問題。

CLSA證券的策略師史密斯則提到，Seven & i 是個龐大的集團，旗下有180家公司，經營的產業擴及金融、保險、汽油銷售、貨運、農產品等。外國買家想把它整個併下來，面臨的監管機關的審核會更加嚴格。

加拿大的Couche-Tard以同名品牌和Circle K等品牌，在全球約30國擁有約17,000家門市，在多倫多證交所掛牌的股票市值大約800億加幣（585億美元），截至4月止的去年度營收為692億美元，與Seven & i 規模相當；Seven & i截至2月止的去年度營收約為11兆日圓（751億美元）。兩公司若合併，可望創造出以便利商店為核心事業的全球最大零售集團之一。