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巴拿馬運河放寬通行船隻 當地降雨紓解全球海運瓶頸

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
巴拿馬運河目前每天約有30至32艘船隻通行，仍低於乾旱前的運量。路透
巴拿馬運河目前每天約有30至32艘船隻通行，仍低於乾旱前的運量。路透

巴拿馬運河當局鑒於水位在嚴重乾旱後恢復正常，已開始放行更多船隻，全球航運瓶頸也可望漸漸得到紓解。

巴拿馬運河管理局局長 Ricaurte Vasquez 周一舉行記者會表示，最近降雨讓運河系統中的人工湖水位上升，運河的吃水深度已提高至最大50英尺。他也說，預計降雨將持續到11月，進一步提升水位。

Vasquez表示，將允許每天36艘船隻通行。目前約有30至32艘船隻通過運河，低於乾旱前的運量。在乾旱最嚴重時，運河將每日通行的船隻減到只有24艘。

在正常情況下，巴拿馬運河處理全球約3%的海運貿易量，以及46%從東亞運往美國東岸的貨櫃。運河也是巴拿馬最大的收入來源，去年帶來近50億美元的收入。

Vasquez指出，全面恢復還需要大約五到六個月。他說，預料到11月，降雨會讓加通湖（Lake Gatun）的水位從目前的約85.8英尺升至88英尺。

Vasquez表示，運河正評估為液化天然氣（LNG）和液化石油氣（LPG）等較講求時間的用戶開放長期預約時段，幫助船隻準時抵達目的地。他還說，運河管理局將於9月和LNG和LPG市場人士會面討論此提案。

巴拿馬運河 美國 記者會

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