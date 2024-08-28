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全球百大科技聚落 東京─橫濱榜首、台北─新竹25名

中央社／ 日內瓦27日綜合外電報導
2024年全球最大的科技聚落排名出爐。示意圖／ingimage
2024年全球最大的科技聚落排名出爐。示意圖／ingimage

聯合國今天表示，儘管中等收入經濟體的科技聚落蓬勃發展，在創新產業成長最快，東京-橫濱仍是2024年全球最大的科技聚落。根據排行榜，台北-新竹聚落位居第25名。

法新社報導，聯合國的世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization, WIPO）表示，深圳-香港-廣州仍位居第2，北京超越首爾拿下第3名。

聯合國負責專利和創新的機構WIPO指出，在前100名科技聚落中，中國連續第2年占最大宗，包辦26個名次；其次是美國有20個聚落上榜。

WIPO的全球創新指數（Global Innovation Index）公布年度前100大科技聚落排名，利用專利申請量和科學出版數據來確定全球領先科技活動在當地的集中度。

日本三菱電機公司（Mitsubishi Electric）與中國電信設備巨擘華為的推動下，前兩大科技聚落加起來幾乎占全球專利申請件數的1/5。

WIPO表示，雖然前10名排名沒有多大變動，但排名再往下一點，中等收入經濟體的科技聚落成長最為強勁。

中國合肥市與鄭州市的科技產出成長最多，各為23%與19%；其次是開羅的11%、清奈的8%與伊斯坦堡的8%。

WIPO說：「大多數的北美與歐洲聚落的排名都下滑。」

第73名的聖保羅是拉丁美洲唯一進入前百大的聚落；第95名的開羅是非洲唯一入榜的聚落，這是埃及首都首度進榜；排名第93的吉隆坡也是第一次躋身前百大。

WIPO秘書長鄧鴻森（Daren Tang）說：「科技聚落是強健的全國創新生態系統的基礎。」

他說：「不僅是在工業化國家的成熟發展中心，在選定的開發中經濟體的新興創新熱點中，我們都看到這些聚落茁壯成長，令人備受鼓舞。」

德國的科技聚落數為繼中國與美國後第3多，共有8個科技聚落，其中排名最高的是慕尼黑，位居第22名。

南韓與印度各有4個聚落，印度排名最高的班加羅爾第56名；法國、英國、日本與加拿大各有3個聚落進入前百大。

WIPO表示，以人口規模比例計算，科技活動最密集的聚落是英國的劍橋（Cambridge），其次是美國的聖荷西-舊金山（San Jose-San Francisco）與荷蘭的愛因霍芬（Eindhoven）。

除了關注世界前100大科技聚落外，進一步聚焦非洲地區發現，非洲大陸的前5大聚落為開羅、約翰尼斯堡（Johannesburg）、開普敦（Cape Town）、突尼斯（Tunis）與亞力山卓（Alexandria），許多非洲聚落是由科學活動而非專利申請驅動。

以下為2024年規模前15大科技聚落：

1. 日本-橫濱（日本）

2. 深圳-香港-廣州（中國）

3. 北京（中國）

4. 首爾（南韓）

5. 上海-蘇州（中國）

6. 聖荷西-舊金山（美國）

7. 大阪-神戶-京都（日本）

8. 波士頓-劍橋（美國）

9. 南京（中國）

10. 聖地牙哥（美國）

11. 紐約市（美國）

12. 巴黎（法國）

13. 武漢（中國）

14. 杭州（中國）

15. 名古屋（日本）。

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