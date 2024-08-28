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Nvidia霸主地位危矣？這些挑戰者做出便宜又專業產品搶客源

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
晶片業挑戰者努力想打破輝達（Nvidia）對AI市場的控制。路透
晶片業挑戰者努力想打破輝達（Nvidia）對AI市場的控制。路透

輝達（Nvidia）獨霸市場讓同業大為眼紅，一群規模較小的公司，包括Cerebras、d-Matrix和Grog，籌集數億美元資金，正推出新產品，希望從Nvidia手裡分到一杯羹。

Nvidia的HopperGPU非常適合進行訓練頂級AI模型這種高度資源密集型任務，在AI晶片市場占據主導地位。它的挑戰者預計AI的「推理」需求將呈指數級成長，正專注於為AI模型的運行，設計出更便宜、更專業的晶片，已籌集數億美元並推出了新產品。

金融時報報導，2016年成立的Cerebras周二推出基於其C-3晶片的新平台Cerebras Inference。該公司聲稱，它的解決方案在AI推理上比Nvidia目前這一代Hopper快了20倍，價格卻便宜很多。Cerebras執行長Andrew Feldman表示，已經「從Nvidia那裡搶到有意義的客戶」。

五年前成立的d-Matrix正啟動新一輪融資，目標是籌集2,000萬美元以上，這距離在淡馬錫領投的B輪融資中籌到1,100萬美元，還不到一年。該公司計劃今年底全面推出自己的平台Corsair。d-Matrix正把旗下產品與Triton在內開放軟體配對，後者與Nvidia的Cuda競爭。Nvidia最大幾個客戶都支持使用開放軟體。

與Cerebras同年成立的Groq由谷歌張量處理部門團隊的創始成員領導，本月以28億美元估值從BlackRock Privat  Equity Partners帶頭的投資人那裡籌到6,400萬美元。

根據金融時報，風險投資家警告，儘管大家急於找到並支持下一個Nvidia，但半導體新創公司進入市場遇到了重重難關。晶片製造商Graphcore上月被軟銀以略高於600億美元的價格收購，低於該公司2016年成立以來透過風投籌資的大約700億美元。

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