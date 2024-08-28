快訊

聯合報社論／區區數億就讓柯文哲窮於數鈔、大志全拋

今日「六星連珠」！ 命理師示警：四生肖招小人、有車關要當心

頭城搶孤棄賽風波…杏輝深夜拋出震撼彈宣布：今後不再組隊參賽

比特幣跌破6萬美元！盤中一度重挫6％ 乙太幣也遭拋售

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
比特幣價格跌破6萬美元。路透
比特幣價格跌破6萬美元。路透

比特幣價格跌破6萬美元，寫下8月初全球市場動盪以來最大跌幅。多數加密貨幣普遍回檔，包括市值第二大的乙太幣也劇烈下跌。

比特幣一度挫跌逾6%，是8月5日以來最大跌幅，在台灣時間今天上午8時30分左右，比特幣報價為59,133.60美元；乙太幣一度重挫逾7%，目前報2,442.39美元左右。

主要加密貨幣正在回吐上周聯準會主席鮑爾鴿派演說後取得的漲幅。鮑爾上周五在懷俄明州傑克遜洞全球央行年會上宣告降息時機已經來臨，這有望讓利率從逾20年高點回落。

IG Australia市場分析師西卡莫爾表示，許多資產基本上已經把聯準會賣權的因素考量入內，這使得比特幣跌破200天移動平均線「有些令人擔心」。

交易人士正在等待輝達（Nvidia）公布財報，這家AI題材指標股先前一直帶動全球股市創新高。西卡莫爾說，由於輝達財報將在美國時間28日稍晚出爐，將左右投資人的風險投資胃納情緒。

儘管資金持續流入美國的比特幣ETF，但比特幣價格仍劇烈波動，因市場擔心美國政府可能會賣出為數可觀的比特幣，這會是拖累市場的因素之一。

比特幣價格今年來上漲41%，3月時創下73,798美元歷史高點。然而接下來一段長時間後繼無力，已開始讓人懷疑比特幣漲勢能否延續。

比特幣 美國 聯準會

延伸閱讀

Fed官員：降息時機已到

元大美債20正2 交易熱

多重資產基金 可攻可守

經濟日報社論／美國將降息 鮑爾仍欠缺前瞻性指引

相關新聞

達美航空機輪爆炸！2工人喪命、1重傷

美聯社報導，美國達美航空（Delta Air Lines）位於喬治亞州亞特蘭大市的維修設施27日發生飛機輪胎爆炸，造成2...

輝達帶動股指走升 道瓊指數連2日創新高

投資人期待本周稍後發布的主要財報，史坦普500指數小幅上漲。

金手銬黏人 輝達員工離職率低

輝達股價2019年初以來暴漲3,776%，造就多位千萬美元富豪，但不少現任和前任員工透露，輝達工時長且壓力大，即使有錢也...

巨大、美利達股價喊漲 救星竟是大陸年輕中產！「歐洲銷不掉 就運回中國賣」

2022年墜崖式衰退的自行車業，今年上半迎來出乎意料的發展。兩大自行車巨頭巨大、美利達股價已經先行喊漲，回到疫情前的高檔。

華郵：中國國家級駭客滲透美大型網路公司監視用戶

「華盛頓郵報」今天獨家引述知情人士指出，近月以來，中國政府支持的駭客已深入滲透到美國至少2家擁有數百萬名用戶的網路公司，...

科技裁員陷完美風暴 企業恐視被解雇者為「餐桌剩菜」

科技公司2024年至今在全球砍掉12萬4000多個職位，招募人員坦言企業對被解雇者的偏見比想像中更普遍，甚至將這些員工喻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。