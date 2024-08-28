比特幣跌破6萬美元！盤中一度重挫6％ 乙太幣也遭拋售

比特幣價格跌破6萬美元，寫下8月初全球市場動盪以來最大跌幅。多數加密貨幣普遍回檔，包括市值第二大的乙太幣也劇烈下跌。

比特幣一度挫跌逾6%，是8月5日以來最大跌幅，在台灣時間今天上午8時30分左右，比特幣報價為59,133.60美元；乙太幣一度重挫逾7%，目前報2,442.39美元左右。

主要加密貨幣正在回吐上周聯準會主席鮑爾鴿派演說後取得的漲幅。鮑爾上周五在懷俄明州傑克遜洞全球央行年會上宣告降息時機已經來臨，這有望讓利率從逾20年高點回落。

IG Australia市場分析師西卡莫爾表示，許多資產基本上已經把聯準會賣權的因素考量入內，這使得比特幣跌破200天移動平均線「有些令人擔心」。

交易人士正在等待輝達（Nvidia）公布財報，這家AI題材指標股先前一直帶動全球股市創新高。西卡莫爾說，由於輝達財報將在美國時間28日稍晚出爐，將左右投資人的風險投資胃納情緒。

儘管資金持續流入美國的比特幣ETF，但比特幣價格仍劇烈波動，因市場擔心美國政府可能會賣出為數可觀的比特幣，這會是拖累市場的因素之一。

比特幣價格今年來上漲41%，3月時創下73,798美元歷史高點。然而接下來一段長時間後繼無力，已開始讓人懷疑比特幣漲勢能否延續。