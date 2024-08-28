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巴菲特的波克夏 即將加入市值1兆美元俱樂部

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
波克夏董事長兼執行長，「股神」巴菲特。 美聯社
波克夏董事長兼執行長，「股神」巴菲特。 美聯社

「股神」巴菲特的波克夏公司距離市值達到1兆美元，只差50億美元。市值1兆美元這個里程碑，目前只有七家美國企業跨過這個門檻。

波克夏周二（27日）股價上漲約1.5%，市值已經逼近1兆美元。

道瓊社發出的巴隆周刊報導指出，根據道瓊市場資料公司的數據，一旦波克夏市值突破1兆美元，它將成為美國第八家、全球第九家市值站上1兆美元以上的企業。在波克夏之前站上1兆美元市值的美國企業，正是所謂的美股科技七雄（Magnificent Seven），全球的話，再加上沙烏地阿拉伯石油公司（Saudi Arabian Oil ）。

波克夏今年至今市值增加了2,180億美元，增加的金額比一些企業的市值都還要多，像是美國運通、麥當勞、思科（Cisco Systems）、富國銀行等。

波克夏B股今年以來上漲約29%，周二收盤上漲1.35%報460.60美元。這檔股票現正朝向2013年以來表現最佳的一年發展。

波克夏A股今年到目前則是上漲近28%，股價目前在691,350美元。A股今年有望創造2021年以來的最佳表現。

巴隆說，波克夏股價表現傑出可歸功於他所投資的類股都是表現很好的產業，例如能源股，它持有西方石油（Occidental Petroleum）大量股權。金融服務業，波克夏投資安達保險集團（Chubb）、美國運通、VISA等。最近波克夏削減了蘋果公司（Apple）、美國銀行（BofA）的持股部位。

美股科技七雄是：輝達（NVIDIA）、Google母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon）、蘋果、臉書母公司Meta Platforms、微軟（Microsoft）和特斯拉（Tesla）。

波克夏 美國 美股

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