達美航空機輪爆炸！2工人喪命、1重傷

美聯社報導，美國達美航空（Delta Air Lines）位於喬治亞州亞特蘭大市的維修設施27日發生飛機輪胎爆炸，造成2名工人喪生、1名工人身受重傷，目前尚未釐清爆炸原因，而進出機場航班並未受到事故影響。

達美航空聲明表示，爆炸發生時，工人正在煞車車間拆卸機輪組件進行維修，而當時這些零件並未安裝在飛機上；另外，公司將合作當局調查事故原因。

亞特蘭大當地電視台WSB-TV則報導，若干不願具名的消息人士透露，是一架飛機上的輪胎發生爆炸，而其中一名死者是約聘工人。

亞特蘭大憲法報（The Atlanta Journal-Constitution）報導，當地警消在凌晨5時接獲報案後緊急出動位於哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）附近的維修設施。

美國聯邦航空局（FAA）表示已要求達美航空提供關於事故的更多資訊，而美國勞工部職業安全與健康管理局（OSHA）也聲明已立案調查。

爆炸地點為達美航空技術營運部（TechOps）的一處設施，該部門為達美航空和全球150多家航空業與航空公司客戶提供維護、修理和大修服務。