油價猛漲三天後回挫逾2％ 金價小漲再逼近歷史新高

國際油價周二（27日）下跌約2%，技術指標顯示，油價連漲三天並暴漲逾7%之後漲勢已過頭，且市場擔心美國和中國經濟成長放緩可能會減少對能源的需求；黃金小幅走高，逼近歷史高點。

油價挫跌逾2%

布蘭特原油10月期貨27日收盤下跌1.88美元，跌幅2.3%，收每桶79.55美元；西德州原油10月期貨下跌1.89美元，跌幅2.4%，報每桶75.53美元。

能源顧問公司Ritterbusch and Associates的分析師表示：「今天的價格回檔雖然幅度很大，但仍然屬於正常和應有的修正範圍，此前油價連續三天大幅上漲後，每桶漲了6美元。」

技術交易員指出，這兩大合約在周一未能突破200天移動均線附近的阻力位後出現回檔。

FxPro高級市場分析師Alex Kuptsikevich在給客戶的報告中表示：「短期技術面因素開始發揮作用，隨著西德州原油價格升至逾每桶77美元，連續三天的漲勢失去了動力。」他補充說，今年來大部分時間，200日移動均線曾是油價的底線，現在則可能成為進一步上漲的阻力。

由於美國汽油期貨仍在六個月低點附近交易，衡量煉油利潤率的321裂解價差連續第二天維持在2021年2月以來的最低水準附近。瑞穗銀行能源期貨主管Bob Yawger表示：「如果煉油廠在汽油和餾分油上賺不到錢，那麼煉油廠就會減少購買原油來生產汽油和餾分油。他們不購買的原油將被送往倉庫。」

高盛以中國需求放緩為由，將其2025年布蘭特油價平均預期每桶下調了5美元，從每桶82美元下調至77美元。

金價持續逼近歷史新高

金價周二在美元走軟的推動下上漲，投資人等待美國通膨數據，這些數據可能會為聯準會下月降息幅度提供線索。

現貨黃金價格27日收盤上漲0.26%，至每英兩2,524.64美元，上周曾創下2,531.75美元的紀錄高點。美國黃金期貨收低0.1%，結算價報2,552.90美元。

美元指數下跌0.3%，使得黃金對持有其他貨幣的投資者更具吸引力。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn說：「我們在過去一小時內看到的美元下跌給黃金帶來了一點推動力，你會看到很多低接買盤。」

金價仍處於每英兩2,500美元的心理關卡之上，受惠於投資人看好美國即將降息，且擔心中東衝突擴大。金價勢將創下2020年以來最佳年度表現。

現貨白銀上漲0.6%，至每英兩30.07美元；白金跌0.1%，至960.90美元；鈀金上漲1.8%，至975.58美元。