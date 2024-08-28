快訊

聯合報社論／區區數億就讓柯文哲窮於數鈔、大志全拋

今日「六星連珠」！ 命理師示警：四生肖招小人、有車關要當心

頭城搶孤棄賽風波…杏輝深夜拋出震撼彈宣布：今後不再組隊參賽

油價猛漲三天後回挫逾2％ 金價小漲再逼近歷史新高

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
石油業員工在油田中工作。路透
石油業員工在油田中工作。路透

國際油價周二（27日）下跌約2%，技術指標顯示，油價連漲三天並暴漲逾7%之後漲勢已過頭，且市場擔心美國和中國經濟成長放緩可能會減少對能源的需求；黃金小幅走高，逼近歷史高點。

油價挫跌逾2%

布蘭特原油10月期貨27日收盤下跌1.88美元，跌幅2.3%，收每桶79.55美元；西德州原油10月期貨下跌1.89美元，跌幅2.4%，報每桶75.53美元。

能源顧問公司Ritterbusch and Associates的分析師表示：「今天的價格回檔雖然幅度很大，但仍然屬於正常和應有的修正範圍，此前油價連續三天大幅上漲後，每桶漲了6美元。」

技術交易員指出，這兩大合約在周一未能突破200天移動均線附近的阻力位後出現回檔。

FxPro高級市場分析師Alex Kuptsikevich在給客戶的報告中表示：「短期技術面因素開始發揮作用，隨著西德州原油價格升至逾每桶77美元，連續三天的漲勢失去了動力。」他補充說，今年來大部分時間，200日移動均線曾是油價的底線，現在則可能成為進一步上漲的阻力。

由於美國汽油期貨仍在六個月低點附近交易，衡量煉油利潤率的321裂解價差連續第二天維持在2021年2月以來的最低水準附近。瑞穗銀行能源期貨主管Bob Yawger表示：「如果煉油廠在汽油和餾分油上賺不到錢，那麼煉油廠就會減少購買原油來生產汽油和餾分油。他們不購買的原油將被送往倉庫。」

高盛以中國需求放緩為由，將其2025年布蘭特油價平均預期每桶下調了5美元，從每桶82美元下調至77美元。

金價持續逼近歷史新高

金價周二在美元走軟的推動下上漲，投資人等待美國通膨數據，這些數據可能會為聯準會下月降息幅度提供線索。

現貨黃金價格27日收盤上漲0.26%，至每英兩2,524.64美元，上周曾創下2,531.75美元的紀錄高點。美國黃金期貨收低0.1%，結算價報2,552.90美元。

美元指數下跌0.3%，使得黃金對持有其他貨幣的投資者更具吸引力。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn說：「我們在過去一小時內看到的美元下跌給黃金帶來了一點推動力，你會看到很多低接買盤。」

金價仍處於每英兩2,500美元的心理關卡之上，受惠於投資人看好美國即將降息，且擔心中東衝突擴大。金價勢將創下2020年以來最佳年度表現。

現貨白銀上漲0.6%，至每英兩30.07美元；白金跌0.1%，至960.90美元；鈀金上漲1.8%，至975.58美元。

油價 金價 黃金

延伸閱讀

市場消化利比亞停止出口石油消息 國際價油價回落

埃克森美孚警告…貿然減少石油投資 恐引爆石油震撼、油價暴漲三倍

中東以黎交火後 油價開盤走高 但漲勢溫和 金價亦小漲

體操／林育信爆「鞍馬王子」李智凱黃金計畫降級 國訓中心回應了

相關新聞

達美航空機輪爆炸！2工人喪命、1重傷

美聯社報導，美國達美航空（Delta Air Lines）位於喬治亞州亞特蘭大市的維修設施27日發生飛機輪胎爆炸，造成2...

輝達帶動股指走升 道瓊指數連2日創新高

投資人期待本周稍後發布的主要財報，史坦普500指數小幅上漲。

金手銬黏人 輝達員工離職率低

輝達股價2019年初以來暴漲3,776%，造就多位千萬美元富豪，但不少現任和前任員工透露，輝達工時長且壓力大，即使有錢也...

巨大、美利達股價喊漲 救星竟是大陸年輕中產！「歐洲銷不掉 就運回中國賣」

2022年墜崖式衰退的自行車業，今年上半迎來出乎意料的發展。兩大自行車巨頭巨大、美利達股價已經先行喊漲，回到疫情前的高檔。

華郵：中國國家級駭客滲透美大型網路公司監視用戶

「華盛頓郵報」今天獨家引述知情人士指出，近月以來，中國政府支持的駭客已深入滲透到美國至少2家擁有數百萬名用戶的網路公司，...

科技裁員陷完美風暴 企業恐視被解雇者為「餐桌剩菜」

科技公司2024年至今在全球砍掉12萬4000多個職位，招募人員坦言企業對被解雇者的偏見比想像中更普遍，甚至將這些員工喻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。