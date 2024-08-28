快訊

無羈押必要！鄭文燦羈押48天 2800萬元交保理由曝光

美元指數跌至逾一年最低 英鎊創逾兩年最高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
英鎊兌美元周二攀升至逾兩年新高。路透
英鎊兌美元周二攀升至逾兩年新高。路透

英鎊兌美元周二攀升至逾兩年新高，美元跌至一年多以來最低，投資人觀望本周和下周公布的關鍵經濟數據。

美元指數下跌0.3%，報100.553 ，盤中跌至去年7月以來最低，8月迄今已跌 3.2%，將創下 2022 年 11 月以來最大單月跌幅。英鎊一直是美元疲軟的受益者，周二英鎊一度創下2022年3月以來最高1.3246美元。尾盤升值0.3%，報1.3226美元。

根據LSEG 的報價，利率期貨市場預計聯準會（Fed）9月降息 50 個基點的機率為 37%，與上周五持平。期貨交易員預計2024年累計降息約106個基點。

Fed主席鮑爾周五談話鞏固了市場對美國下月開始大幅度降息的預期，而英國央行總裁貝利的講話則更為謹慎，兩者之間的對比為英鎊提供了支撐。

在數據顯示美國房價6月月比下跌0.1%後，美元走低。6月房價年增5.1%，為2023年7月以來最小漲幅。周二的另一份報告顯示，8月美國消費者信心有所上升。世界大型企業研究會(Conference Board)的消費者信心指數升至103.3，7月數據上修至101.9。不過，市場對此數據反應不大。

歐元兌美元升值0.2%，至1.1181美元，距離周一創下的13個月高點不遠。日圓兌美元升值0.1%至143.82。

美元兌瑞郎跌至1月初以來最低，尾盤下跌0.7%，報0.8414瑞郎。

指數 消費者 美國

延伸閱讀

Fed官員：降息時機已到

元大美債20正2 交易熱

多重資產基金 可攻可守

經濟日報社論／美國將降息 鮑爾仍欠缺前瞻性指引

相關新聞

輝達帶動股指走升 道瓊指數連2日創新高

投資人期待本周稍後發布的主要財報，史坦普500指數小幅上漲。

金手銬黏人 輝達員工離職率低

輝達股價2019年初以來暴漲3,776%，造就多位千萬美元富豪，但不少現任和前任員工透露，輝達工時長且壓力大，即使有錢也...

巨大、美利達股價喊漲 救星竟是大陸年輕中產！「歐洲銷不掉 就運回中國賣」

2022年墜崖式衰退的自行車業，今年上半迎來出乎意料的發展。兩大自行車巨頭巨大、美利達股價已經先行喊漲，回到疫情前的高檔。

道瓊創新高 投資人準備接受「地球最重要股票」衝撞

美國股市道瓊工業指數周二再創收盤新高，投資人迎接輝達（NVIDIA）周三財報，以判斷帶動多頭的人工智慧（AI）熱潮是否還...

縮減石油投資 恐讓價格大漲

能源巨擘埃克森美孚（ExxonMobil）預測，全球石油需求在2050年前都將大致維持不變，並警告任何縮減化石燃料投資之...

Fed官員：降息時機已到

美國舊金山聯準銀行總裁戴利26日呼應聯準會（Fed）主席鮑爾的觀點，認為聯準會開始降息是適當的，而且很可能就是9月。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。