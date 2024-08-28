美元指數跌至逾一年最低 英鎊創逾兩年最高

英鎊兌美元周二攀升至逾兩年新高，美元跌至一年多以來最低，投資人觀望本周和下周公布的關鍵經濟數據。

美元指數下跌0.3%，報100.553 ，盤中跌至去年7月以來最低，8月迄今已跌 3.2%，將創下 2022 年 11 月以來最大單月跌幅。英鎊一直是美元疲軟的受益者，周二英鎊一度創下2022年3月以來最高1.3246美元。尾盤升值0.3%，報1.3226美元。

根據LSEG 的報價，利率期貨市場預計聯準會（Fed）9月降息 50 個基點的機率為 37%，與上周五持平。期貨交易員預計2024年累計降息約106個基點。

Fed主席鮑爾周五談話鞏固了市場對美國下月開始大幅度降息的預期，而英國央行總裁貝利的講話則更為謹慎，兩者之間的對比為英鎊提供了支撐。

在數據顯示美國房價6月月比下跌0.1%後，美元走低。6月房價年增5.1%，為2023年7月以來最小漲幅。周二的另一份報告顯示，8月美國消費者信心有所上升。世界大型企業研究會(Conference Board)的消費者信心指數升至103.3，7月數據上修至101.9。不過，市場對此數據反應不大。

歐元兌美元升值0.2%，至1.1181美元，距離周一創下的13個月高點不遠。日圓兌美元升值0.1%至143.82。

美元兌瑞郎跌至1月初以來最低，尾盤下跌0.7%，報0.8414瑞郎。