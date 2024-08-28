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美超微遭放空狙擊 興登堡懷疑其會計手法 股價重摔8%後收斂

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美超微（Super Micro Compute）的招牌出現在台北COMPUTEX展上。路透
美超微（Super Micro Compute）的招牌出現在台北COMPUTEX展上。路透

美超微（Super Micro Computer）股價周二收黑，因美國興登堡研究公司（Hindenburg Research）表示正放空這家伺服器設備製造商，理由是美超微的「會計操作存在危險訊號」。

美超微股價受此消息影響，27日盤中一度重挫8.7%，收盤跌幅收斂至2.6%，報每股547.64美元。

興登堡在報告中表示，對美超微的調查揭露「明顯的會計危險訊號、證據顯示該公司有未公布的關聯方交易，制裁與出口管制失誤，以及客戶問題」。美超微的可轉債也受此消息拖累。

美超微發言人表示，公司「不對謠言與臆測置評」。

彭博分析師何武進（Woo Jin Ho，音譯）表示，興登堡的報告可能會引發擴大檢視美超微的會計做法與客戶交易，而且雖然興登堡抱持的疑慮並非新鮮事，但「可能會讓外界加強聚焦客戶關係，尤其是因為美國高度檢視AI系統賣給受制裁企業與國家」。

在2020年，美超微透過修正財報和支付罰款的方式，與美國證管會（SEC）和解其2014-2017年度會計揭露遭調查一案，當時還承諾未來不再發生這類違規。

美超微銷售高效能伺服器給資料中心，隨著AI市場成長，近幾季的需求大爆發，使得美超微今年初一躍成為當紅炸子雞的AI股，股價在3月衝上每股1,229美元，但此後迄今已回檔55%。不過，今年來漲幅仍超過90%。

美超微股價從2019年來每年上漲至少30%，累計到2023年大漲近250%。股價飆漲讓美超微市值高於320億美元。今年稍早，這檔股票成為羅素2000指數中自1999年以來權重最大的個股，並且在今年3月被納入標普500指數。

美超微截至6月底的年度營收躍增逾一倍至149億美元，管理層表示，本年度營收將達到約280億美元。

不過，市場還是擔心美超微、戴爾和惠普這類公司所銷售的AI優化伺服器的獲利度。由於這類伺服器需要輝達（Nvidia）等業者生產的昂貴晶片，因此這類伺服器產品的利潤率通常低於其他產品。

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