台積電ADR漲0.9% 跟隨NVIDIA走高
台積電ADR周二上漲0.9%，收在170.55美元，較台北交易溢價拉大為15.7%。
美國股市道瓊工業指數周二再創收盤新高，投資人迎接輝達（NVIDIA）周三盤後財報，判斷帶動多頭的人工智慧（AI）熱潮是否還有升溫空間。
標普500 指數小漲 8.96點，漲幅0.2%，收在 5,625.80 點；那斯達克綜合指數上漲 29.05點，漲幅 0.2%，報 17,754.82 點。道瓊工業指數微漲9.98點至41,250.50 點，連續二日創下收盤新高。
輝達股價上漲1.5%，帶動費城半導體指數上漲1.1%。
台灣加權股價指數昨天下跌55.12點收在22,185點。台積電（2330）下跌0.9%，收在942元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 156.34 +1.66 147.00 6.35
中華電 CHT 123.76 -0.15 124.50 -0.59
台積電 TSM 1,089.41 +0.88 942.00 15.65
聯電 UMC 55.06 +0.23 54.00 1.97
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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