道瓊創新高 投資人準備接受「地球最重要股票」衝撞

美國股市道瓊工業指數周二再創收盤新高，投資人迎接輝達（NVIDIA）周三財報，以判斷帶動多頭的人工智慧（AI）熱潮是否還有升溫空間。

標普500 指數小漲 8.96點，漲幅0.2%，收在 5,625.80 點；那斯達克綜合指數上漲 29.05點，漲幅 0.2%，報 17,754.82 點。道瓊工業指數微漲9.98點至41,250.50 點，連續二日創下收盤新高。

輝達股價上漲1.5%，帶動費城半導體指數上漲1.1%。台積電ADR漲 0.9%。投資正為輝達周三公布財報的大幅波動做準備。選擇權市場交易對應業績發布後股價漲跌近10%。

鑒於輝達其大盤的影響甚大，高盛集團交易部門將輝達稱為「地球上最重要股票」。德意志銀行(Deutsche Bank)策略師Jim Reid指出，輝達的業績最近引發的市場反應，不下於就業或通膨報告後的市場反應。輝達位列「科技七雄」，貢獻那斯達克100指數今年以來逾三分之一漲幅。

Ameriprise Financial策略師Anthony Saglimbene表示，「輝達財報對整個市場的影響實際上可能大於鮑爾上周在傑克森洞的演講」，「借過一下，鮑爾，現在輪到黃仁勳來左右市場了」。

Wolfe Research策略師Chris Senyek表示，在關鍵的美國非農就業報告於9月6日發布前，輝達的業績將為市場定下基調。「我們仍然看漲，但極短期內風險偏向下行。從季節性角度來看，我們進入了疲軟時期，而在選舉年這又被進一步放大」。

周二的數據顯示，8 月美國消費者信心指數升至六個月最高，但在上個月失業率躍升至 4.3% 的近三年最高後，消費者對勞動市場更加擔憂。

投資者將關注周五的 7 月份個人消費支出(PCE)物價指數，以進一步了解可能的降息步調。

與此同時，瑞銀全球財富管理以勞動市場疲軟為由，將美國經濟衰退的機率從20%上調至25%。

標普500指數僅較上月創下的歷史收盤差了0.7%，今年來已累計上揚18%。那斯達克綜合指數今年上漲18%，道瓊工業指數上揚9%。

美國公債殖利率上揚。美國10年期公債殖利率3.832%，高於週一的3.816%。

美超微電腦（Super Micro Computer）下跌2.6%。Hindenburg Research週二宣稱正在做空這家伺服器製造商。

蘋果收漲 0.4%，亞馬遜下跌 1.4%。

在標普500指數的 11 大類股中，有六個上漲，其中資訊科技股領漲，漲幅 0.6%，其次是金融股 ，漲幅為 0.5%。

派拉蒙全球下跌超過7%，Edgar Bronfman Jr.放棄了對該公司的收購，為Skydance Media控制Shari Redstone的媒體帝國排除障礙。

特斯拉下跌 1.9%，加拿大表示將對進口中國電動車徵收 100% 的關稅。關稅適用於所有從中國運出的電動車，其中包括特斯拉生產的電動車。