美8月消費者信心指數遠超預期 較7月修正值略升

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

今天公布的調查顯示，美國8月消費者信心指數遠高於市場預期，並較7月修正值略升，經濟學家表示，消費者對當前和未來經商環境更為樂觀，但對就業市場的擔憂同時加深。

法新社報導，美國經濟評議會（Conference Board）所做的調查顯示，美國8月消費者信心指數為103.3，略高於7月修正值101.9。根據市場觀察網站Briefing.com分析，8月數據遠高於市場預期。

經濟評議會首席經濟學家皮特森（Dana Peterson）在聲明中說，「整體消費者信心在8月升高，但仍保持在過去2年的狹幅區間內」。

皮特森指出，「消費者在8月持續傳達出憂喜參半的感受。與7月相比，他們對當前和未來的經商環境更為樂觀，但對就業市場的擔憂同時加深」。

美國7月公布的就業數據遠低於預期，導致股市一度大跌，並且引發經濟衰退疑慮。

不過，市場站穩腳步的速度幾乎和當初大跌時一樣快，貨幣政策制定者強調，以歷史標準來看，美國就業市場仍相對穩健。

消費者 經濟衰退 美國

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