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首次民間太空漫步任務出發前氦外洩 SpaceX延1天發射

中央社／ 洛杉磯27日綜合外電報導

史上首趟民間太空漫步任務、太空探索科技公司（@@@SpaceX@@@）的「北極星黎明」原定今天由SpaceX乘龍號太空船載運升空，但因地面設備發現氦外洩，出發前幾小時緊急延後至少1天。

路透社報導，為期5天的「北極星黎明」（PolarisDawn）任務共有4名組員，任務重點是在升空2天後，組員會在距離地表700公里處進行20分鐘的太空漫步。

SpaceX今天在社群媒體平台X發文表示，目前計劃是明天凌晨3時38分（格林威治標準時間7時38分）在位於佛羅里達州的甘迺迪太空中心（Kennedy SpaceCenter）由獵鷹9號（Falcon 9）火箭將乘龍號（CrewDragon）發射升空。

SpaceX在貼文中說：「團隊人員正在更仔細檢查地面部分的氦外洩。獵鷹號與乘龍號依舊狀態良好，組員持續準備好進行他們前往低軌的多日任務。」

全球至今只有官方太空人進行過太空漫步，最近的例子是國際太空站（ISS）的太空人會定期穿上太空衣步入太空，替他們在軌道上的家進行維護和其他檢查。

美國首次太空漫步是1965年由雙子星號（Gemini）太空船載運，這次任務也會採用類似程序，先將太空船減壓後開啟艙門，再讓身穿太空衣的太空人繫繩步入太空。北極星黎明組員將在漫步太空期間測試SpaceX新款造型較簡約的太空衣。

這4名組員分別是創立電子支付公司Shift4的億萬富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）、擔任任務飛行員的退役美國空軍中校波蒂特（Scott Poteet），以及2位SpaceX資深工程師吉利斯（Sarah Gillis）與梅農（Anna Menon）。其中只有2名組員會離開太空船。

艾薩克曼是這趟任務的金主，他婉拒透露花了多少錢。據估計應有1億多美元（約新台幣32億餘元）。

SpaceX X 太空人

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