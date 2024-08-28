全球礦業龍頭必和必拓（BHP）表示，國際原物料市場近期內仍有波動，估計今年鐵礦砂將繼續供給過剩，但看好中國大陸政府的救房措施，或許會讓當地房市在未來一年反彈，有助帶動鐵礦砂行情。

大陸房市萎靡，鋼鐵需求不振，導致鋼鐵原料鐵礦砂的價格暴跌。

必和必拓預測，過剩鋼鐵淹沒市場之際，鐵礦砂供過於求的情況將持續到明年；鐵礦砂今年的展望，部分取決於大陸政策能多快穩定疲弱房市，以及北京會如何控管鋼鐵生產。

執行長亨利（Mike Henry）認為，大陸房地產業是鋼鐵需求的「弱點」，但他樂觀看待北京當局近來宣布的多項措施，預料可望帶動當地房市在未來一年反彈。

他說：「（該國）鋼鐵產量雖在每年10億噸的高點，我們相信生產已經觸頂」，「必須承認房地產業虛弱」，但大陸經濟的其他部分，包括造船和汽車等，對鐵礦砂的需求依然強健。

大陸鋼鐵需求仍有波動，由於鐵礦砂占必和必拓營收的近三分之二，該公司已全力發展能源轉型的關鍵金屬：銅。

必和必拓說，過去30年來，全球銅需求成長一倍，未來30年還會再翻倍。銅導電性佳，廣泛用於電動車與再生能源等。