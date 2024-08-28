Fed官員：降息時機已到

美國舊金山聯準銀行總裁戴利26日呼應聯準會（Fed）主席鮑爾的觀點，認為聯準會開始降息是適當的，而且很可能就是9月。

她接受彭博電視訪問時表示，「調整政策的時候到了」。戴利是上周傑克森洞央行年會後第一位公開發言的聯準會官員，且在今年聯準會的利率決策會議有投票權。

不過戴利受訪時不忘強調，現在就知道政策該走的確切路徑，還太早。她也拒絕透露在聯準會利率決策機制聯邦公開市場委員會（FOMC）9月的會議上，她將支持降息1碼還是2碼。戴利說，聯準會必須將通膨率降至2%目標，但她和同僚將設法防止貨幣緊縮政策傷及勞動力市場，導致經濟放緩。

戴利表示，雖然勞動市場尚未出現惡化跡象，但決策者需要密切關注廣泛的指標，以確保招募活動不會停滯。她認為，如果出現真正疲軟的跡象，那麼就應該採取更激進的行動。

過去幾個月美國勞動市場走弱程度超出預期，7月失業率升至4.3%。法國巴黎銀行（BNP Paribas）在鮑爾於傑克森洞年會上發表演說後，把聯準會今年降息的幅度預測從2碼增加到3碼，聯準會今年還將召開三次利率決策會議，等於一次降1碼，因為他們的分析認為，鮑爾如今更重視就業方面的職責。