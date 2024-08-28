縮減石油投資 恐讓價格大漲

能源巨擘埃克森美孚（ExxonMobil）預測，全球石油需求在2050年前都將大致維持不變，並警告任何縮減化石燃料投資之舉，都可能引發新的能源價格震撼。

埃克森美孚26日發布全球年度展望報告指出，假設能源轉型未能抑制世界的化石燃料需求，全球每日原油需求一直到2050年都將超過1億桶，屆時人口成長將帶動整體能源用量15%，石油和天然氣仍是全球經濟所必需。

埃克森美孚預測，2050年的全球能源組合中，石油、天然氣及煤炭將占67%，比率略低於去年預估的68%。

報告也警告，若石油業沒有新投資，全球每日產量將每年減少約15%，從而無法滿足需求，導致爆發新的全球石油震撼，油價可能大漲三倍。埃克森美孚經濟學與能源部門主管伯索爾指出，石油需求將高到若未能投資新的化石燃料計畫，就會造成「災難」後果。

埃克森美孚的預測約略與石油輸出國組織（OPEC）的看法相符，OPEC預估全球石油每日需求到2045年時將達到1.16億桶，但英國石油（BP）及國際能源總署（IEA）都預期，在基本情境下，到2050年左右全球每日石油消費量將不到1億桶。

埃克森美孚指出，雖然用於生產汽油的石油需求未來25年將下滑，但汽車燃料只是整體原油消費量的一部分，多數原油用於製造業、生產化學品以及航空等重型運輸。該公司預測，就算2035年所有銷售的新車都是電動車，全球每日石油需求仍將保持在每天8,500萬桶，相當於2010年的水準。

儘管油氣需求依然強勁，埃克森美孚認為全球2050年的碳排量將減少25%，主因為能源效率提高、以及碳捕捉和再生能源的技術問世，只不過仍遠低於2015年巴黎氣候協定要達成淨零碳排目標的要求。

環保人士則說，埃克森美孚的預測只是這個夕陽產業呼籲投資人支持新生產計畫的最後一搏。