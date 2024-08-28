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加密幣富豪人數 激增

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

根據英國恒理環球顧問事務所和財富調查公司新世界財富（New World Wealth）的新報告，隨比特幣ETF和其他加密資產的價值攀升，加密貨幣百萬美元富豪的人數在過去一年激增95%。

目前全球有172,300人持有逾100萬美元的加密資產，較去年的88,200人成長，純靠比特幣致富的百萬富豪狂增一倍多，到85,400人。

加密貨幣富豪的人數在財富階梯上大幅增長。根據這份報告，億萬富豪大增79%到325位，持10億美元以上加密資產的富豪增加27%到28位。

這種現象反映了比特幣ETF的快速增長，自1月份推出以來，這些ETF的資產已超過500億美元，引爆機構參與熱潮。

據富比世統計，連續第三年成為最富有加密貨幣億萬富豪的是幣安創辦人趙長鵬，身價估計330億美元。他的財富在過去一年暴增超過105億美元。Coinbase共同創始人阿姆斯壯排第二，身價估110億美元。再來是穩定幣發行公司Tether財務長德瓦西尼、MicroStrategy共同創辦人賽勒。

鑒於貝萊德和富達等大型資產管理公司對加密資產的接受度愈來愈高，再加上摩根士丹利組成15,000人的銷售團隊為助力，大型加密資產持有人的財富料能進一步膨脹。

比特幣 財富 資產

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