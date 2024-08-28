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豐田、BMW擴大氫能車合作

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

日媒報導，豐田（Toyota）和寶馬汽車（BMW）將擴大雙方在氫燃料電池車生產的合作，因市場對電動車需求減緩，氫能車有望成為新一代環保車的選項。雙方將在9月5日簽訂合作備忘錄（MOU）。

豐田和BMW早在2012年6月就已建立在氫能車方面的合作關係，但到目前為止，豐田僅負責供應有限的零組件。雙方擴大合作後，豐田將供應更多氫能車的關鍵零組件，包含氫氣儲存槽和氫能系統，而BMW接著將利用自家電動車技術，如驅動系統，來完成整部氫能車的製造。

氫能車利用氫氣和氧氣之間的化學反應所產生的電力來提供動力，唯一產生的排放物是水，一些人因此稱之為「終極環保車輛」。和電動車相比，氫能車的另一個優點在於它加滿氫氣的時間較短。

BMW目前已開發一款以BMW X5休旅車為基礎的氫能概念車iX5 Hydrogen，車內搭載兩個氫氣儲存槽，續航里程超過500公里，也能在3~4分鐘內加滿氫氣。

BMW目標在幾年內開始量產iX5 Hydrogen，透過全面整合豐田的氫能系統，BMW將可減少研發和生產成本。

在氫能車量產方面，豐田領先全球。該廠在2014年就率先推出首款氫能車「未來」（Mirai）。然而，一部Mirai在日本定價超過700萬日圓（4.8萬美元），使氫能車普及的速度相當緩慢。

由於氫能車的關鍵零組件占生產成本的一大部分，兩家車廠預計透過共享關鍵零組件，以降低氫能車的售價。

在全球電動車銷售成長放緩的同時，氫能車的市場卻前景看好。本田汽車（Honda）7月在日本和美國推出新款氫能車，一反該廠2021年擱置氫能車生產計畫的決定。

BMW也預計在iX5 Hydrogen上市後，到了2030年代，推出多款氫能車。

豐田和BMW升級後的夥伴關係，也預計包含與歐洲氫氣供應基礎設施的合作。根據歐洲汽車製造商協會（EAMA），全歐目前只有270處加氫站，遠少於截至去年底，為數高達63.2萬座的公共電動車充電站。

BMW 豐田 電動

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