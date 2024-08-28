金手銬黏人 輝達員工離職率低

輝達股價2019年初以來暴漲3,776%，造就多位千萬美元富豪，但不少現任和前任員工透露，輝達工時長且壓力大，即使有錢也無暇坐飛機四處旅行、看房，和進行他們許多人現在負擔得起的休閒活動。

彭博資訊報導，成立31年的輝達，市值成長速度超過史上任何一家公司。輝達員工表示，創辦人兼執行長黃仁勳對下屬的期望是全力打拚且超負荷工作，與其像競爭對手那樣解雇員工，他更喜歡 「琢玉成器」。

一位曾為企業客戶提供技術支持、已於5月離職的前輝達員工表示，他被期待每周工作七天，凌晨1時、2時收工是家常便飯。他說，許多前同事，特別是在工程師團隊，工時更長。他形容那個環境就像壓力鍋，好幾次開會都搞到高聲爭論，但豐厚的薪酬待遇讓人難以下決心離開。

另一位在行銷部門工作到2022年的前員工說，經常一天參加七到十場會議，每次與會的有30多人，常夾雜爭吵與咆哮，但她為「金手銬」（可獲得股票選擇權、獎金紅利等更多財富的機會）忍了兩年。

輝達近年在留才方面沒有遭遇任何麻煩，部分原因是它給的股票獎勵通常要四年才能兌現，所以員工為了拿到全額會堅持留下來。根據該公司2024年永續發展報告，2023年有5.3%的員工離職，但在該公司市值突破1兆美元後，離職率下降將近一半到2.7%。輝達表示，整個半導體業的人員流動率比他們們高得多，達17.7%。

而近期輝達股票爆炸性的上漲，意味許多輝達員工坐擁的股票價值，比其他同行大。11年前加入輝達的財務長柯蕾絲持有價值約7.587億美元的股票。相較下，英特爾財務長辛斯納持有的股票價值僅313萬美元。輝達最主要的競爭對手超微（AMD）的股價雖然也快速上漲，但2023年加入AMD的財務長胡錦持有股票價值也只有643萬美元。

一名輝達前工程部門員工表示，從2023年到2024年，常會遇到輝達其他人炫富，幾乎不論資歷深淺。他說，經常看到同事瀏覽Zillow網站，閒聊時會暗指買了新的度假屋。去看超級盃和NBA總決賽等大型體育賽事也是家常便飯。

加州帕羅奧圖的一名房地產經紀人說：「他們在一支股票上能拿到這麼多錢真的非常令人驚訝，這些客戶購置數百萬美元的房屋，頭期款可以付到40%至60%」。他今年服務過多名輝達員工，時段通常是晚間和周末。

幾位最近離職的員工透露，午餐時間能聽到有人低聲談論輝達的每日股價漲跌（通常是上漲）。一位現任的產品經理表示，該公司一個專門用來交流個人理財建議的Slack頻道，聚集了幾千名員工。