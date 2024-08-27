屏氣凝神等輝達財報！美股早盤四大指數同步下挫、台積ADR小跌

投資人屏氣凝神等候輝達周三（28日）盤後公布的財報，美股27日早盤四大指數同步下挫。

道瓊工業指數早盤跌0.15%、標普500指數跌0.2%、那斯達克綜合指數跌0.4%、費城半導體指數跌0.5%、台積電ADR跌0.7%、輝達（Nvidia）跌0.5%。

輝達是標普500指數中權重第二高的個股，僅次於蘋果。該公司影響力大，估值又處於高檔，代表股價容易出現震盪，並可能牽動更廣泛的市場。選擇權市場的價格顯示，交易者估計，輝達財報出爐後，該公司股價有可能出現接近10%的漲跌，相當於會讓那斯達克100指數升降160點、或0.8%。

Kairos Partners公司的資產組合經理人托奇奧說，輝達財報將表現出色，但重點在於財測，才能看出需求是否依舊暢旺。倘若出現壞消息，由於巨型股部位仍多，將強化類股輪動。

市場關注輝達財報之際，德意志銀行將焦點轉向債市，建議做空美國10年期公債。該行的目標殖利率為4.1%，停損點為3.65%。27日10年期美債的殖利率在3.85%左右，意味德銀預測殖利率將攀升25個基點，債券殖利率和價格呈反向走勢。