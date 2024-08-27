快訊

涉貪數百萬助廠商喬事！國民黨立委鄭天財200萬交保、限制出境出海

通膨和生活風格改變 歐洲人飲酒趨勢愈來愈淡

中央社／ 布魯塞爾27日專電

中國挑選法國干邑白蘭地作為歐盟對中國電動車反補貼調查的報復對象之一，讓歐洲烈酒產業前景雪上加霜。研究機構指出，歐洲酒業總銷量下滑，但低酒精調酒和無酒精啤酒崛起，反映通膨和飲酒新趨勢。

歐洲聯盟統計局（Eurostat）8月發布2023年啤酒生產數據，歐盟國家整體產量343億公升，其中含酒精啤酒的生產量較2022年減少5%，雖然無酒精啤酒較2022年增產13.5%，但占比仍低，無法影響整體下滑情勢。

另據「歐洲動態」（Euractiv）27日報導，法國烈酒去年出口量也下滑13%，其中干邑白蘭地（cognac）出口更大減21%。今年1月中國宣布對此類產品發動反傾銷調查，若決定加徵關稅，將帶來進一步衝擊。

除了疫情期間餐飲業關閉帶來第一波影響，疫情後俄羅斯全面入侵烏克蘭造成歐洲通膨飆升，是重擊酒類消費的第二波。不過，國際葡萄酒及烈酒研究機構（IWSR）營運長妮爾（Emily Neill）告訴歐洲動態，除了緊縮消費抗通膨，帶來更長遠影響的是一股節制飲酒趨勢。

她表示，重視健康體態而減少喝酒的生活方式已從千禧世代（1981至1996年生）和Z世代（1997至2012年生）擴大到更高年齡層，並從歐洲等成熟經濟體往亞洲和拉丁美洲擴散。

與此同步的是低酒精和無酒精產品銷量崛起，去年在全球前10大市場較2022年成長5%，預估2023到27年將有6%的年複合成長率。這10大市場包括法國、德國、西班牙、英國和美、加、澳洲、日本、巴西、南非，占了這類酒品全球銷量的7成，成為酒業的新希望。

不過IWSR預估，前10大市場的無酒精酒類到2027年仍只占整體酒類銷量的4%。

另外還有兩個飲酒趨勢是高檔化和社群媒體化。前者是指更多消費者追逐精釀啤酒、單一純麥威士忌、高檔氣泡酒等，貴精不貴多；後者則是偏好色彩繽紛、適合上傳照片到社群媒體的調酒，使得義式調酒spritz和法國的琴酒等雞尾酒常用基酒銷量大增。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

法國 社群媒體 酒精

延伸閱讀

統計顯示 股票持有20年的虧損機率降到零

賀錦麗全代會吸金力不如川普 低於通膨4年前拜登金額

Telegram被法國調查犯罪 歐盟：與「數位服務法」無關

法查犯罪Telegram執行長被捕 馬克宏稱無政治動機

相關新聞

屏氣凝神等輝達財報！美股早盤四大指數同步下挫、台積ADR小跌

投資人屏氣凝神等候輝達周三（28日）盤後公布的財報，美股27日早盤四大指數同步下挫。

價格砍半！美國禮來推單劑小瓶版本減重藥Zepbound

美國禮來公司（Eli Lilly）已開始銷售一款單劑量小瓶裝的減重藥Zepbound，價格低至每月399美元，約為平常每...

中東版「富比世」百大CEO排行榜 19國家阿聯、埃及占鰲頭

「富比世」雜誌中東版（Forbes Middle East）近日公布2024年中東北非地區（阿拉伯世界）百大CEO排行榜...

英特爾於Hot Chips2024首度展示光學運算互連小晶片 大秀AI實力

英特爾今日於Hot Chips 2024分享從資料中心、雲端和網路，到邊緣和PC等各種AI應用場景的最新進展，展現其技術...

他們因加密貨幣致富！持有逾100萬美元富豪 翻倍至17萬人

根據英國恒理環球顧問事務所（Henley & Partners）和財富調查公司新世界財富（New World Wealt...

老歌因版權難上串流 英國律師助上線

串流音樂軟體Spotify、蘋果音樂或KKBOX上竟然聽不到朝思暮想的老歌？英國有律師因喜愛很多老歌、加上處理過許多老歌上架問題，因此後來決定幫很多沒有上架的、非知名歌手的老歌上架...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。