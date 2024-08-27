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價格砍半！禮來推單劑小瓶版本減重藥Zepbound

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
美國禮來公司（Eli Lilly）已開始銷售一款單劑量小瓶裝的減重藥Zepbound，價格低至每月399美元。路透
美國禮來公司（Eli Lilly）已開始銷售一款單劑量小瓶裝的減重藥Zepbound，價格低至每月399美元。路透

美國禮來公司（Eli Lilly）已開始銷售一款單劑量小瓶裝的減重藥Zepbound，價格低至每月399美元，約為平常每月公告目錄價（list price）的一半，以解決這種暢銷藥品的供應短缺問題，並將嘉惠數百萬名無法透過健康保險計畫給付費用的患者

禮來從27日起透過其直接面向消費者的網站提供2.5毫克和5毫克單劑量小瓶裝Zepbound，價格分別為每月399美元和549美元。患者通常以2.5毫克劑量開始治療，再逐漸增加劑量，之後接受所謂的「維持劑量」以維持體重。

禮來的Zepbound和丹麥諾和諾德的Wegovy等減重藥的價格約為每月1,000美元（不含保險和其他），它們今年大部分時間都被美國食品藥物管理局（FDA）列為短缺藥品。這兩大藥廠一直在努力生產足夠減重藥物以滿足不斷增長的需求，

患者需要使用注射器和針頭從單劑量小瓶裝（禮來27日推出的Zepbound版本）中抽取藥物，並自行注射。這與單劑量自動注射筆不同，單劑量自動注射筆是目前所有Zepbound劑量的使用形式，患者只需點擊按鈕即可直接注射到皮下。

禮來說，這款小瓶裝Zepbound將創造更多供應能力，因為它們比自動注射筆更容易生產，可顯著增加在美國的供應量。

禮來公司糖尿病和肥胖症業務總裁瓊森說：「我們非常有信心，自動注射器和小瓶裝將能夠滿足美國市場的需求。」他並表示，在治療期間，很大一部分患者的Zepbound劑量不會超過5毫克。

他還說，較低的售價將嘉惠願意自己支付Zepbound費用並參加醫療保險或雇主贊助健康計畫的患者，因為這些計劃目前並不涵蓋肥胖治療。

保險 患者 美國

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