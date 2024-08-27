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越南成電子供應鏈一環 對印度出口手機增倍

中央社／ 河內27日專電

受益美中貿易戰後投資潮，越南成為全球電子產品供應鏈的重要一環。印度近年對智慧型手機的消費需求大增，促使越南對印度出口手機及零件猛增1倍，為雙邊經貿增添動力。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，今年前7個月，越南對印度的手機及零件出口達到11.5億美元，年成長102%。今年迄今，手機與零件是越南對印度出口最先達到10億美元的商品、占總出口額21.5%。

在外資加持下，越南成為全球消費電子產品供應鏈重要一環，智慧型手機在印度銷售成長強勁，讓越南受益不少。德國的跨國市場調查機構Statista數據顯示，印度智慧型手機市場規模今年將達446億美元、銷量達1.876億部。

除手機外，越南出口至印度的其他重要產品還包括機械設備和電子產品。其中，電腦及零件以9.43億美元位居第二、占總出口額17.5%。其他設備及配件則為越南帶來5.07億美元的收入、占總出口額9.4%。

印度也增加對越南多種商品的採購，例如腰果、塑料、木材及木製品、飼料及其原料、運輸工具及配件等。與2023年同期相較，越南這些商品銷往印度的成長幅度介於50%至90%不等。

越南投資電子報報導，今年前7個月，越南與印度的雙邊貿易額接近90億美元，其中出口大幅成長15.2%、達54億美元，越南對印度的貿易順差約20億美元。

越南迄今與7個國家建立全面戰略合作夥伴關係，印度是其中之一。兩國之間的貿易額從2000年約2億美元成長至2022年已超過150億美元，使印度成為越南的8大主要貿易夥伴之一。

據越南工商部表示，越南與印度之間的商品結構被認為是平衡且互補的。預計越南與印度的雙邊貿易將很快達到200億美元的里程碑。

印度對越南主要出口鋼鐵、化工品、藥品、紡織品、飼料及水產品等重要原料和成品；越南則專注於向印度出口個人電腦、手機及零件、鋼鐵、化工品、木材及木製品、鞋類、香料、咖啡及胡椒等。

印度 越南

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