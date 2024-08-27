擺脫依賴中國原料 義大利研發免稀土電動車引擎

歐盟市場深受中國低價電動車傾銷衝擊，除加徵關稅，也從「技術面」突破。義媒報導，義大利已成功研發出不必使用稀土的電動車引擎，將徹底改變未來交通，並遏制北京的霸主地位。

義大利共和報（La Repubblica）報導，此種新型引擎的第一代命名為Spinrel，在德國科隆的國際汽車科技博覽會上亮相。新型引擎是由Green Silence工業中心研發製造，該中心由北義的三家公司SettimaMeccanica、Spin與Motive組成。

據報導，Spinrel引擎研發計畫是由義大利私募基金Xenon資助，主要創新技術是不再使用稀土製造的永久性磁鐵。目前有17種被列為「稀土」的金屬化學元素，中國擁有稀土存量約占全世界37%，是全球主要的稀土生產國、出口國和加工國。

報導稱，無稀土引擎除了確保更高、更穩定的能源性能外，還可減少噪音污染。不使用稀土，將提升引擎的可回收性，並消除對環境產生巨大影響的採礦活動。

報導指出，經過3年研發和2年工程設計，Spinrel現已上市，該技術適用於任何車輛，並可望發展許多其他應用模式。

歐盟近期積極降低對中國原料的依賴性，歐盟今年3月通過「關鍵原料法」，目的在強化對科技、綠能產業至關重要的原料供應自主性，減少依賴特定國家。中國供應歐盟98%用量的稀土（rare earth）、97%的鋰、93%的鎂，這些都是半導體、電動車電池、太陽能和風力發電等產業的關鍵原料。

歐盟「關鍵原料法」列出34種關鍵原料，其中17種被指定為「戰略性原料」，包括矽金屬、磁性稀土、鈷、銅、鎵、鍺，以及電池等級的鋰、石墨、鎳等。法案明列2030年前每年消費的關鍵原料10%來自境內開採、40%來自境內煉製、15%來自回收再利用，對戰略性原料進一步規定來自單一第3國的供應量不能超過65%。