Telegram成犯罪溫床 印度調查後或將禁用

Telegram執行長在法國遭逮，這款應用程式在印度儼然已成為各種犯罪的溫床，因此面臨愈來愈嚴格的審查，若被控的犯罪情形屬實，印度可能禁用。

法國檢方調查通訊應用程式Telegram上與兒童色情、販毒和詐欺交易相關罪行期間，24日逮捕在俄羅斯出生的Telegram創辦人度洛夫（Pavel Durov）。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，網路專家、執法官員、前政府官員皆表示，Telegram上出現包括洩漏試題、兒童色情產品、操縱股價、敲詐勒索等問題，儼然成為從事非法行為的首選平台，且已經到了能與暗網相提並論的等級。

金融財經網站Moneycontrol指出，Telegram被控促成勒索、賭博等犯罪活動，正面臨印度政府愈來愈嚴格的審查，也有可能因為調查結果遭印度政府禁用。

Telegram 聲稱目前擁有9.5億用戶，印度利用這個人數龐大的平台從事犯罪狀況層出不窮，例如印度證券交易委員會（SEBI）7月曾披露發現有藉Telegram操縱股價的情況。

當時1個Telegram群組的擁有者，因為收了投資上市鋼板製造公司的小股東們200萬盧比（約新台幣76萬元）的佣金放消息影響股價而被逮補。5月時也有另一起詐欺案，兩名男子在Telegram上冒充警察，假審訊1名醫師，藉此騙走380萬盧比（約新台幣83萬元），但隨後遭到逮補。

除此之外，2023年還有人在Telegram 洩漏印度大學教育資助委員會國家資格測驗（University GrantsCommission National Eligibility Test, UGC-NET）考題，讓考試進行到第2天時取消，影響90萬人權益。

同年在決定能否進入醫學院的國家資格考試（National Eligibility Entrance Test- Undergraduate,NEET-UG）中，許多考生考前花5000至1萬盧比不等的代價，在Telegram上獲得考題，此事件被認為是印度最大的考試爭議之一。

印度科技部2023年10月曾對Telegram、Ｘ、YouTube等社群媒體平台發出通知，要求將平台印度版上的兒童性虐待內容（child sexual abuse material，CSAM）下架，並呼籲平台採取積極措施取締這類不法內容。